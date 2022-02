Wandern im Mühlenbecker Land: Durch die Natur zur Ruine, die keine mehr ist

Mühlenbecker Land

Es passiert jetzt tatsächlich etwas am Schloss Dammsmühle: Die Stuckfassade ist auf dem besten Wege, den alten Glanz widerzuspiegeln. Davon kann sich jeder selbst überzeugen, der sich von Summt aus auf den Weg macht, um zu Fuß den Mühlenbecker See zu umrunden.

Blick auf den Mühlenbecker See. Zahlreiche Bäume mit knorrigen Wurzeln säumen dessen Ufer und bieten lauschige Plätze zum Rasten und Verweilen. Quelle: Helge Treichel

Als Startpunkt bietet sich der Parkplatz am Fischerweg an, kurz hinter der Ruine der Schönheitsfarm. Die zum Teil ausgeschilderte Runde umfasst knapp acht Kilometer und ist in weniger als zwei Stunden Gehzeit zu bewältigen. Wer etwas länger laufen möchte, kann auch auf dem Parkplatz am Nordufer des Summter Sees starten (Friedwald) und diesen noch zusätzlich halb oder ganz umrunden.

Schloss Dammsmühle. Quelle: Helge Treichel

Das Schloss Dammsmühle ist ab Fischerweg ausgeschildert. Durch den Wald führt der Weg Richtung Mühlenbecker See. Auf der zweiten Hälfte hat man die Wahl zwischen dem Waldweg unter Buchen und dem Uferweg. Beide sind schön. Unglaublich schnell ist das Schloss erreicht. Das hatte jahrzehntelang vor sich hingebröckelt. Hinzu kommen die Bausünden aus DDR-Zeiten, als die Staatssicherheit hier Hausherr war und auf dem Gelände seine Mitarbeiter schulte. Mit dem Berliner Promiwirt Roland Mary ist zuletzt ein Investor aufgetreten, der endlich Fachleute hinzugezogen hat. Mary ist Geschäftsführer der Projekt Schloss Dammsmühle GmbH. Deren Ziel ist die Bebauung und Bewirtschaftung des 28,5 Hektar großen Anwesens in Schönwalde mit einem Hotel im Schloss sowie einer neu errichteten Club-Hotelanlage auf dem Restgrundstück.

Brücke über das Tegeler Fließ. Der Pfeil weist den richtigen Weg (Pfad). Quelle: Helge Treichel

Der Rückweg führt am malerischen Ufer direkt in Richtung Autobahn, um kurz davor mit einer schmalen Brücke das Tegeler Fließ zu überqueren, die Steinberge zu streifen und über den Fischerweg zurück zum Ausgangspunkt zu gelangen. Mit dem Wochenendspaziergang lässt sich gut im Blick behalten, wie es im Schloss Dammsmühle vorangeht.

Fast zurück in Summt. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel