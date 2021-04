Mühlenbeck

Die Ortsdurchfahrt der Landesstraße 21 beschäftigt die Mühlenbecker: „Mittlerweile ist die Lärmbelästigung durch Lastwagen und die kaputte Hauptstraße unerträglich“, wandte sich Artur Reimer an die Gemeindeverwaltung. Ein Tempolimit von 30 km/h sei bereits eingeführt worden, weil die Straße stark sanierungsbedürftig ist. Sehr große Lastwagen seien auf der Strecke die ganze Woche über, aber besonders immer wieder freitags bis nach Mitternacht und am gesamten Sonnabend unterwegs. „Diese Tatsache – kombiniert mit den Schlaglöchern – führt zu einem Klappern, das den Einwohnern den Schlaf und das Wochenende raubt“, stellt Reimer fest. Ihm sei bekannt, dass es sich um eine Landesstraße handelt. Aber es könne doch nicht sein, „dass die Einwohner von Mühlenbeck deshalb auf Lebensqualität verzichten müssen“. Der Anwohner erkundigt sich unter anderem danach, ob nicht zumindest nachts die Durchfahrt von Lastwagen verboten werden könnte: „Sollte der Schutz der Dorfbewohner nicht im Fokus stehen?“

Eine andere Anwohnerin lenkt den Blick auf den Fußgängerverkehr: „Der Gehweg an der Hauptstraße in Mühlenbeck ist so schmal, dass man Angst haben muss, seine Kinder dort alleine zur Schule zu schicken“, schreibt sie. Eine Leitplanke oder Ähnliches wäre angebracht, so ihr Vorschlag.

In der Tat weise die Ortsdurchfahrt Mühlenbeck vielerlei Mängel auf, gibt Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) in seiner Antwort zu: „Auch wir als Gemeinde sehen deshalb dem dringend notwendigen Ausbau der Landesstraße (L 21) ungeduldig entgegen.“ Der Landesbetrieb Straßenwesen als zuständiger Straßenbaulastträger habe einen voraussichtlichen Baubeginn für die Erneuerung der Fahrbahn für das Jahr 2022 avisiert. Mit dieser Erneuerung der L 21 würden Schlaglöcher verschwinden und das Poltern und klappern von Lastkraftwagen spürbar reduziert.

Im Zuge des grundhaften Ausbaus würden dabei überdies die bereits vorhandenen Gehwege neu angeordnet und durch einen Sicherheitsstreifen oder Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt. Die Breite des Weges betrage in der Regel zwei Meter, zuzüglich 0,75 Meter Sicherheitsstreifen. Den Gehweg mit einer Leitplanke zu versehen, sei im Vorfeld des baldigen Ausbaus nicht vorgesehen, so der Bürgermeister. Zudem habe die Gemeinde „auf diese Entscheidung keinen Einfluss“. Gern werde der Hinweis aber an den Landesbetrieb Straßenwesen weitergeleitet.

Den extremen Lkw-Verkehr an bestimmten Wochenenden begründete Filippo Smaldino mit den Bauarbeiten auf dem nördlichen Berliner Ring. Im Zuge der Bauarbeiten komme es gelegentlich zu Vollsperrungen, bei denen der Umleitungsverkehr auch durch angrenzende Ortslagen gleitet werde. Mit dem Aufheben der jeweiligen Sperrung sollte sich das Verkehrsaufkommen jeweils wieder auf das gewohnte Maß einpegeln.

Von Helge Treichel