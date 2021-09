Wartezeiten, Maskenpflicht, Briefwahl – was im Mühlenbecker Land zur Bundestagswahl gilt

Mühlenbecker Land

Bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag, 26. September, wird es im Mühlenbecker Land aufgrund der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen an den Wahllokalen zu längeren Wartezeiten kommen. Grund sind vor allem, dass die Anzahl der Wählenden, die sich gleichzeitig im Wahlraum aufhalten können, entsprechend der örtlichen Gegebenheiten begrenzt sein wird.

Es besteht aber kein Grund zur Sorge, heißt es: Alle Wählerinnen und Wähler, die um 18 Uhr noch vor dem Wahllokal anstehen, werden zur Stimmabgabe zugelassen.

Ab sechs Jahren gilt Maskenpflicht

Für den Ortsteil Zühlsdorf erfolgte zusätzlich eine Trennung der bisherigen Räumlichkeiten: Wer im Wahlbezirkes 11 wählt, geht dazu wie gewohnt in den Mehrzweckraum Zühlsdorf. Die Wählerinnen und Wähler des Wahlbezirkes 12 geben dagegen ihre Stimme nicht mehr im Mehrzweckraum, sondern in der Kita Schneckenhaus, Dorfstraße 7 ab. Dieser Wahlraum liegt circa 80 Meter entfernt und ist barrierefrei zugänglich.

Für alle Personen ab sechs Jahren gilt in den Wahllokalen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Ausgenommen sind lediglich Personen, die nach der aktuellen Umgangsverordnung mit ärztlichem Attest vom Tragen einer medizinischen Maske befreit sind. Sollte dieser Fall eintreten, würde der betroffene Wahlraum weitestmöglich geräumt und durchgelüftet werden sowie Kontaktflächen desinfiziert.

Wer keine Maske trägt, muss raus

Personen, die ohne medizinischen Nachweis das Tragen einer Maske verweigern, stellen dagegen nach Paragraf 31 Satz 2 des Bundeswahlgesetzeseine Störung der Ordnung im Wahlraum dar und werden aus dem Wahlraum verwiesen. Durch die Verweisung aus dem Wahlraum verliert die davon betroffene Person nicht ihr Wahlrecht: Sie kann ihr Wahlrecht ausüben, wenn Sie nicht gegen die Ordnung im Wahlraum verstößt. Alternativ kann ein Mund-Nasen-Schutz angeboten werden.

Auch innerhalb des Wahlraumes muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Zudem wird der Wahlraum regelmäßig gelüftet; Kontaktflächen und Schreibgeräte werden desinfiziert. Wer typische Symptome einer Covid 19-Infektion zeigt –Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geschmacks-oder Geruchsverlust–darf das Wahllokal nicht betreten. Hier bietet sich auch kurzfristig die Möglichkeit der Briefwahl im Krankheitsfall an.

Wahlbriefe müssen bis Sonntag 18 Uhr im Rathaus sein

Noch bis Freitag, 24. September, um 18 Uhr kann alternativ auch die Briefwahl beantragt werden. Das geht persönlich im Bürgeramt des Rathauses, Liebenwalder Straße 1, in Mühlenbeck – dieses hat am Freitag bis 18 Uhr ausschließlich für Wahlangelegenheiten geöffnet. Im Falle einer plötzlichen Erkrankung gibt es zudem die Möglichkeit, auch noch am Wahlsonntag bis spätestens 15 Uhr das Bürgeramt aufzusuchen und persönlich oder mit schriftlicher Vollmacht in Vertretung einen Wahlschein zu beantragen.

Achtung: Alle Wahlbriefe müssen am Sonntag bis spätestens 18 Uhr im Rathaus (Bürgeramt) vorliegen!

Alle Bürgerinnen und Bürger können die eingehenden, vorläufigen Wahlergebnisse wie gewohnt ab 18 Uhr online verfolgen. Unter dem Link www.oberhavel.de/Politik-und-Verwaltung/Wahlen können Interessierte die Ergebnisse für den gesamten Wahlkreis 58 sowie für den jeweiligen Wahlbezirk in anschaulichen Diagrammen einsehen. Die Daten werden bis zum vorläufigen Endergebnis ständig automatisch aktualisiert.

Von MAZonline