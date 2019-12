Weihnachtsengel verteilt Zimtstangen

Zühlsdorf

„Mir hat der Adventsmarkt sehr gut gefallen“, sagt Thomas Pump. Der Ortsvorsteher von Zühlsdorf hatte sich am Sonntag natürlich persönlich im und um den Mehrzweckraum herum umgesehen und viele zufriedene Gesichter bemerkt.

Der Zühlsdorfer Adventsmarkt erlebte dieses Jahr bereits seine fünfte Auflage. Eingeladen waren vor allem Anbieter kreativer Geschenkideen für das nahende Weihnachtsfest. Und das Interesse am Markttreiben war groß. Viele Einwohner kamen, darunter besonders viele Familien mit Kindern, Verwandte, Bekannte und Gäste des Ortes. In der Dorfstraße stand fast während der gesamten Marktzeit Auto an Auto, so dass es für den Durchgangsverkehr zeitweilig schwierig wurde.

An vielen Ständen im Mehrzweckraum konnten kleinen Geschenke fürs Fest erworben werden. Quelle: privat

Der Mehrzweckraum, das Zentrum des Adventsmarktes, war wunderschön weihnachtlich geschmückt. An den Ständen konnten die Besucher viele Dinge bestaunen, die von geschickten Händen selbst angefertigt worden waren. Bei Kaffee und Kuchen kamen so manche Gäste ins gemütliche Plauschen. In einem Zelt vor dem Haus konnten Glühwein und Bratwurst genossen werden. Außerdem fanden die Leute dort während eines kleinen Schauers Unterschlupf, um nicht nass zu werden. Natürlich schaute auch der Weihnachtsmann vorbei und hatte dieses Mal sogar eine Weihnachtsfrau dabei. Und sogar ein lieblicher Engel schwebte herbei und verteilte unter den Anwesenden leckere Zimtstangen. Damit auch gehbehinderte Gäste zum Adventsmarkt kommen konnten, war privater Tür-zu-Tür-Fahrdienst eingerichtet worden. Vielen Dank den Helfern!

Von Bert Wittke