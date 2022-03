Weltgebetstag in Mühlenbeck: Es geht um die Hoffnung

Mühlenbeck

Auch in diesem Jahr reiht sich Schildow ein in die weltweite Gebetskette zum Weltgebetstag: Am Freitag, 4. März, feiern Gemeinden in mehr als 150 Ländern und engagieren sich dabei gemeinsam dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. Die Gebete, Lieder und Texte haben in diesem Jahr Frauen aus England, Wales und Nordirland zusammengestellt.

Das zentrale Thema – Hoffnung – ist auch bei uns in diesen Zeiten wieder äußerst aktuell. In Schildow begehen die evangelische und die katholische Gemeinde den Weltgebetstag traditionell gemeinsam: Mit einem Gottesdienst ab 18 Uhr in der Katholischen Kirche an der Hauptstraße 20, mit viel Zeit für Gespräche und gemeinsamem Essen. „Wir sollten uns diese Hoffnung, die wir zugesagt bekommen haben, nicht nehmen lassen – trotz Kriegsgefahr im Osten, trotz allgemeiner Verunsicherung durch die Pandemie“, fordert Pfarrer Bernhard Hasse auf.

Situation von Frauen und Mädchen wird besonders beleuchtet

„Nicht alles liegt in unserer Hand. Doch alles liegt am Ende in Gottes Hand. Bleiben wir auf seiner Hoffnungsspur und lassen uns nicht beirren. Verzagen wir nicht über die Orte, an denen wir keine Hoffnung säen können. Säen wir weiter Hoffnungspunkte hier, wo wir sind.“

Der Weltgebetstag weitet den Blick für die Welt: Frei nach seinem internationalen Motto „informed prayer, prayerful action“ (dt: „informiert beten, betend handeln“) macht er neugierig auf Leben und Glauben in anderen Ländern und Kulturen.

Die Projekte zum Weltgebetstag setzen sich mit der Situation der Frauen und Mädchen im jeweiligen Schwerpunktland auseinander und unterstützen u.a. das Engagement lokaler Frauengruppen und -organisationen dort vor Ort. Ein wichtiges Zeichen der Solidarität ist auch die Kollekte aus den Gottesdiensten. Sie kommt Frauen- und Mädchenprojekten weltweit zu Gute.

Von MAZonline