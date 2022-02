Wenn Kitas coronabedingt schließen müssen: Regelungen für Notbetreuung können greifen

Mühlenbecker Land

Mit der vierten Änderung der SARS-CoV-Eindämmungsverordnung regelte die Landesregierung vorsorglich auch die Möglichkeit der Kita-Notbetreuung, wenn die Kita, der Hort oder die Kindertagespflegestelle, bei der ein Kind betreut wird, eine Teilschließung oder eine komplette Schließung vornehmen muss.

Demnach haben Eltern, die in einer kritischen Infrastruktur tätig sind, einen Rechtsanspruch auf die Betreuung ihrer Kinder, für den Fall, dass deren reguläre Betreuung aufgrund von Personalmangel in einer Einrichtung nicht möglich ist. Im Fall einer kompletten Schließung einer Einrichtung kann die Notbetreuung in einer anderen Einrichtung erfolgen.

Eine vorsorgliche Antragsstellung ist nicht möglich

Der Antrag auf Notbetreuung wird ausschließlich durch die Einrichtungen an die Eltern ausgegeben, und zwar erst dann, wenn eine Schließung oder Teilschließung ansteht. Eine vorsorgliche Antragstellung ist nicht möglich. Ausgefüllt und vom Arbeitgeber unterschrieben sind die Formulare zu senden an: jug.notbetreuung@oberhavel.de

„Einrichtungen müssen geschlossen werden, wenn Erzieherinnen und Erzieher an einer Coronainfektion erkranken oder sich in Quarantäne begeben müssen und dadurch zu viel Personal fehlt. In der Regel werden die Schließungen nur fünf bis sieben Tage dauern, da nach den aktuellen Verordnungen eine zügige Rückkehr des Personals erwartet werden kann“, erläutert Matthias Kahl, Sozialdezernent des Landkreises.

Diese Kinder haben einen Anspruch

Einen Anspruch haben:Kinder, die aus Gründen der Wahrung des Kindeswohls zu betreuen sind; Kinder, von denen mindestens ein Personensorgeberechtigter in den genannten kritischen Infrastrukturbereichen innerhalb oder außerhalb des Landes Brandenburg beschäftigt ist, soweit eine häusliche oder sonstige individuelle oder private Betreuung nicht organisiert werden kann; in begründeten Einzelfällen Kinder von Alleinerziehenden, soweit eine häusliche oder sonstige individuelle oder private Betreuung nicht organisiert werden kann.

Von MAZonline