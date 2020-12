Mühlenbeck

Für viele kam es überraschend: Werner Haberkern gibt nach jahrzehntelanger kommunalpolitischer Arbeit sein Mandat als Gemeindevertreter im Mühlenbecker Land ab. Nach Otto Saro verabschiedet sich damit ein weiterer Gemeindevertreter, der in den 1940er-Jahren geboren wurde und somit zum „Urgestein“ der hiesigen Kommunalpolitik gehört.

Für den 73-Jährigen ist es genau der richtige Zeitpunkt zum Aussteigen, wie er sagt: Einerseits könne er sich auf ein eingespieltes Team bei den Freien Wählern verlassen, welches in seiner neuen Konstellation bis zur nächsten Wahl noch genügend Zeit habe, sich zu beweisen. Andererseits möchte er seine Freizeit künftig stärker der Familie widmen. Gerade einmal zwei Straßen weiter wohne eines der sieben Enkelkinder, anderthalb Jahre alt. Vier Kinder hat Werner Haberkern mit seiner Frau Bärbel – drei Töchter und einen Sohn, geboren in den Jahren 1972, ’75, ’80 und ’87.

Weggefährte Erwin Lukas und Nachfolger Claus Schwartzer verabschiedeten Werner Haberkern in der Fraktionssitzung am Mittwochabend (v.r.). Quelle: Helge Treichel

Die Kinder waren es auch, denen er sein frühes politisches Engagement widmete. Als seine mittlere Tochter 1986 nicht wie die Geschwister in Mühlenbeck eingeschult werden sollte, sondern in Zühlsdorf, wehrten er und seine Frau sich dagegen und ließen, weil sich weitere Eltern anschlossen, das schöne Konzept der Genossen platzen. Zuvor hatte er sich bereits mit einer Eingabe an den Staatsrat für den Bau einer neuen Schule unbeliebt gemacht: In einem der für den Unterricht genutzten Nebenstandorte des Mühlenbecker Schulgebäudes war ein Teil der Decke heruntergestürzt – zum Glück über Nacht. 15 Eltern hatten unterschrieben – und damit die Stasi auf den Plan gerufen.

In der Umweltgruppe und im Bürgerkomitee aktiv

Ende 1988 gehörte Werner Haberkern zu den Gründern einer Umweltgruppe. Deren Mitglieder wollten nicht länger hinnehmen, dass Jauche in den Wald geschüttet wird und mit gekochten Lebensmittelresten für die Schweinemastanlage die Bahnhofstraße verunreinigt wird. „Bei Regen war das wie Schmierseife“, erinnert sich Haberkern. Und er gehörte zum in der Wendezeit gegründeten Bürgerkomitee, das mit seinen rund 20 Mitstreitern am Runden Tisch mitwirkte und zu den Kommunalwahlen 1990 antrat – im Ort und auf Kreisebene. Auf Anhieb wurde der Mühlenbecker Kreistagsmitglied und stellvertretender Bürgermeister.

Werner Haberkern wohnt seit 1972 in Mühlenbeck. Nach dem Schulbesuch in seinem Geburtsort Schleiz in Thüringen ging er zunächst als KfZ-Mechaniker in die Lehre, absolvierte während der anschließenden Berufstätigkeit den Abiturlehrgang an der Volkshochschule und studierte in Meißen Maschinenbau – wie seine aus Mühlenbeck stammende Ehefrau Bärbel, der er in ihre Heimat folgte. Sie war als Kraftwerksingenieurin tätig, er als Diplom-Maschineningenieur und Fachingenieur für Fernwärmeversorgung.

Berufliche Selbstständigkeit aufgebaut

Nach Ende der Legislatur 1993 schied Werner Haberkern aus beruflichen Gründen aus dem Kreistag aus. Nachdem bereits seine Frau ihre Arbeit verloren hatte, ging es auch mit seinem Betrieb über zwei Jahre stetig bergab. 1996 machte er sich in Mühlenbeck selbstständig mit einer Firma für Heizung und Sanitär. Für Bürgermeister Helmut Woggon, der vom Konsum-Laden ins Rathaus gezogen war, blieb er Vertrauter, Berater und Mitstreiter. Seine Wählergemeinschaft wurde zur Kommunalwahl 1998 nicht zugelassen. Die Klage dagegen hatte vier Jahre später Erfolg. 2003 wurde Werner Haberkern SPD-Mitglied und trat zur Wahl des ersten Bürgermeisters der neuen Gemeinde Mühlenbecker Land als deren Kandidat an. Der Rest ist Geschichte: In der Stichwahl siegte Klaus Brietzke ( CDU). „Da hatten wir ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, und ich glaube, auch Werner Haberkern selbst hatte an dieser Niederlage lange Zeit zu knabbern“, blickte Gemeindevorsteher Harald Grimm ( SPD) bei der Verabschiedung aus der Gemeindevertretung am vergangenen Montag zurück.

Abschied von der SPD

Drei Jahre später verabschiedete sich Haberkern aus der SPD und der Fraktion. Er habe das Agieren der Partei auf Bundesebene nicht mehr mittragen können. Er schloss sich der Fraktion „Grün und frei“ an und trat zur darauffolgenden Kommunalwahl mit der neu gegründeten Vereinigung „Freie Wähler Mühlenbecker Land“ an. Die führte er im vergangenen Jahr zu ihrem größten Erfolg, als sie ihre Mandate auf vier verdoppeln und nach SPD und CDU als drittstärkste Fraktion in die Gemeindevertretung einziehen konnte. Grimm würdigte seinen ehemaligen Mitstreiter als jemanden, „der sich immer sein eigenes Urteil bildet und das dann auch nachdrücklich vertritt“. Als mitunter auch „unbequemen“ Partner charakterisierte ihn sein Nachfolger Claus Schwartzer in einer Fraktionssitzung am Mittwochabend. Zufrieden bilanzierte Haberkern selbst sein politisches Wirken. Als seinen größten und nachhaltigsten politischen Erfolg bezeichnet er das Berufsförderungswerk in Mühlenbeck, das auf seinen Vorschlag hin im Ort angesiedelt wurde – und nicht in Potsdam. Bürgerbeteiligung und Mitwirkung waren ihm stets ein zentrales Anliegen. Seine persönliche Motivation: „Du musst was machen, sonst macht es keiner.“

Der neue Fraktionschef Claus Schwartzer begrüßte am Mittwochabend Nachrückerin Astrid Koch in der Fraktion der Freien Wähler. Die Rechtsanwältin hatte bei der Kommunalwahl die nächstmeisten Stimmen der Wählergemeinschaft. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel