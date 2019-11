Oberhavel

Wo ist Anni? Petra Stark aus Berlin- Niederschönhausen ist verzweifelt. Ihr Hund Anni ist verschwunden. „Seit dem 7. November bereits“, erzählt die Berlinerin. „Sie ist durch die Terrassentür geschlüpft und seitdem weg.“

Anni wurde in Mühlenbeck am 8. November gesehen. Und in Schönerlinde einen Tag später. „Seitdem ist sie spurlos verschwunden. Bitte liebe Menschen, versucht mir zu helfen. Die Hündin ist echt eine liebe Seele. Ruft sie Anni – Anni.“, wendet sich die Hunde-Liebhaberin jetzt an die Menschen in Oberhavel. Es ist eine letzte Chance, sie zu finden.

Der Cocker Spaniel ist sechs Jahre alt und hat große, lange Beine. „Und ist ängstlich“, umschreibt Petra Stark.

Wer Anni sieht und vielleicht sogar weiß, wo er ist, soll sich bitte an Tasso wenden: 06190/937300. „Wir werden nicht aufgeben und weitersuchen“, hofft die Berlinerin bald ihren Schatz wieder in die Arme zu nehmen.

Von Sebastian Morgner