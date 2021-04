Wohnwagen in Schildow gestohlen

Mühlenbecker Land

Der Eigentümer eines Wohnanhängers stellte sein Fahrzeug der Marke Dethleffs Modell C15-1057 am Sonntag (18. April) gegen 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Schönfließer Straße in Schildow ab. Dabei sicherte er den weißen Anhänger mit einem Deichselschloss. Trotz dessen gelang es bislang Unbekannten das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-Y 2019 in der Nacht zum Montag zu entwenden. An diesem war Werbung von der Firma „BLN Transfer“ angebracht. Die Polizei fahndet nach dem Wohnanhänger im Wert von etwa 16.000 Euro

Von MAZonline