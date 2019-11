Geheimnisvolles Laboratorium in Schildow

Schildow

Wolfgang Kaliga bittet die ältere Dame mit dem geheimnisvollen Koffer in seine Werkstatt. Schon auf dem Weg greift der 64-Jährige nach dem sichtlich schweren Behältnis und lässt sich die kleine Geschichte über die kaputte Nähmaschine und die Suche nach einer Reparaturmöglichkeit erzählen. In dem engen und verwinkelten Raum notiert er Namen und Telefonnummer – in Spiegelschrift. Diese Absonderlichkeit passt zum beengten Ambiente und den verstellten „Scheintüren“, die das Gebäude ringsherum aufweist.

Seine Werkstatt für Fahrräder und Nähmaschinen wirkt wie eine Kulisse aus der Zauber-Saga von Harry Potter. Dieser Arbeitsplatz ist zu einem Laboratorium geworden, in dem Kaliga die Magie der Welt und des Lebens erforscht. Er bedient sich dabei allerdings nicht der Methoden der Alchemie, sondern lotet auf dieser Mission die vielfältigen Möglichkeiten der Kunst aus.

Auf den Arbeitsflächen liegen Zeichnungen von Vögeln. Quelle: Helge Treichel

Auf den Arbeitsflächen liegen Zeichnungen von Vögeln und Bäumen. Die Motive sind umrahmt von gespiegelten Schriftzügen wie „Natur in Ruhe lassen!“. An den Wänden hängen unzählige Bilder unterschiedlichster Formate. Allerlei Fläschchen und Stifte sind rundherum drapiert, dazwischen stehen schwere Werkzeuge. Und die Zangen, Hämmer und Maulschlüssel der Werkstatt hängen von der Decke wie Stalaktiten, gehalten von starken Magneten an runden Metallplatten. „Ich bin von Natur aus nicht sehr ordentlich“, sagt der Ingenieur entschuldigend.

Magnetismus fasziniert ihn, aber auch die Mechanik von Fahrzeugen und anderen Maschinen sowie der Aufbau der Dinge im Großen und Ganzen wie im Allerkleinsten: Die faustische Frage nach dem, „was die Welt im Innersten zusammenhält“. Basis für seine künstlerisch-philosophische Himmelsstürmerei: ein Studium als Flugzeugführer-Ingenieur bei den DDR-Luftstreitkräften. Fahnenflüchtig wurde er, weil er sich damals nicht von seinem Mädchen mit West-Kontakten lossagen wollte: Ute.

Wolfgang Kaliga ist Künstler, Ingenieur und noch viel mehr. Er betreibt in Schildow eine Werkstatt für Fahrräder und Nähmaschinen. Quelle: Enrico Kugler

Die ist heute 62, Bauzeichnerin und Bauingenieurin und seit 41 Jahren seine Frau. Die beiden gemeinsamen Kinder sind 40 und 33 Jahre alt. Ihr Arbeitsschwerpunkt in der gemeinsamen Werkstatt sind die Nähmaschinen, seiner die Fahrräder. Bereits vor mehr als 30 Jahren hatte er beim Hersteller „Mifa“ das Konzept für ein Fahrrad ohne Kette eingereicht: Gestrampelt sollte nur noch werden, um mit einem Generator Strom zu erzeugen. Der Antrieb: rein elektrisch. Die erste Generation des E-Bikes?

Wenn Kaliga nicht mehr an Rädern oder Nähmaschinen schrauben möchte, dann geht er ein paar Schritte herüber zu seinem Zeichen- und Maltisch. Mitten in diesem kreativen Refugium strahlt der mit Holz befeuerte Ofen seine wohlige Wärme ab. Ein Sichtfenster gibt den Blick auf die Flammen frei. Und in einer Ecke liegt „Finchen“, eine Hundedame aus dem Tierheim. „Am besten ignorieren“, sagt Kaliga. Ihre schlechten Erfahrungen mit Gewalt hätten die Hündin misstrauisch gegenüber Fremden gemacht.

Wolfgang Kaliga malte mit Kugelschreibern einen Igel. Quelle: Helge Treichel

Mit Kugelschreibern hat er jüngst einen Fuchs und einen Igel im Großformat fertiggestellt – die ersten Motive für seinen Kalender des Jahres 2021. Das dritte Blatt ist in Arbeit. Seine Spezialität dabei: mit zwei Stiften beidhändig zeichnen. Gleichzeitig. Diese Fertigkeit ist ein Ergebnis der abtrainierten Linkshändigkeit.

Sein neuester Clou ist die 3-D-Malerei. Die Reliefbilder erzeugt er mit handelsüblichen Filzstiften auf Styropor. Allerdings hat er der Farbe Benzole hinzugefügt, die den Kunststoff zersetzen und den Pferdekopf oder den Baum plastisch hervortreten lassen. „Ich liebe das Alte und das Neue“, sagt Kaliga. Für all seine Bilder und Skulpturen fehlen dem rastlosen Querdenker und Naturschützer allerdings Ausstellungsräume. Händeringend sucht er danach, um möglichst gesponsert und dauerhaft ausstellen zu können.

Die nächste Möglichkeit, doch in den Genuss seiner Werke zu kommen, bieten der Gewerbeverein Mühlenbecker Land und Gründungsmitglied Wolfgang Kaliga am 30. November (siehe Kasten). Ab 16 Uhr zündet der Künstler an der gegenüberliegenden Dorfkirche 53 selbst gezogene schwarze Kerzen an, die im Strauch zu schweben scheinen. Jede einzelne steht für Tausende Menschen weltweit, die auch in diesem Jahr wieder verhungert sind.

Er wolle keinesfalls den Zeigefinger erheben, sagt Wolfgang Kaliga. Dazu sei er selbst zu unvollkommen. Auch das Etikett „Leonardo Da Vinci von Schildow“ scheut er, wenngleich es bei Spiegelschrift, beidhändigem Zeichnen und den Naturbeobachtungen durchaus Gemeinsamkeiten gibt. „Dem kann ich nicht das Wasser reichen“, sagt der so Geschmeichelte voller Hochachtung.

Wolfgang Kaliga ischafft 3-D-Bilder auf Styropor. Quelle: Enrico Kugler

Um sich überhaupt mit so vielen Dingen befassen zu können, hat der Schildower den „Zeitklauer“ abgeschafft – den Fernseher. Nur ganz gezielt schaue er auf Abruf Sendungen, zumeist naturwissenschaftliche. Denn da kann er das, was sich wie ein roter Faden durch seine Arbeit und seine ganze Existenz zieht : Staunen über die aberwitzige Vielfalt der Natur und des Lebens. Um so energischer tritt er für deren Schutz ein: „Vielfalt will ich schon haben. Weil: Das macht Spaß.“

Der Gewerbeverein bringt sich ein Am Sonnabend, 30.November, findet in Schildow der Adventsmarkt statt. Der Gewerbeverein Mühlenbecker Land e.V. hat zu diesem Anlass den Weihnachtsmann in den Bürgersaal eingeladen. Er nimmt an diesem Tag die Wunschzettel der Kinder entgegen. Außerdem übergibt derWeihnachtsmann allen kleinen Besuchern eine Überraschung. An der Punschbardes Gewerbevereins im Bürgersaal wird Glühwein und Kinderpunsch ausgeschenkt. Der Verein Hand in Hand im Mühlenbecker Land e.V. versorgt die Gäste mit Kaffee, Waffeln und Kuchen. Außerdem könnenalle kleinen und großen gemeinsam weihnachtliche Dekos basteln. Dieses gemeinsame Event kann von 13 bis 17 Uhr im Bürgersaal besucht werden. Ab 17 Uhr läuft in dermechanischen Werkstatt für Fahrräder und Nähmaschinen an der Hauptstraße 17 eine Ausstellung mit Tiermotiven. Titel: „Natur in Ruhe lassen“. Die Bilder sind mitKugelschreiber und Bundstiften entstanden. Auch die mittlerweile über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Spiegelschrift findet sich in den Werken wieder.

