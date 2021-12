Zehn Jahre im Amt: lautstarke Überraschung für Bürgermeister Filippo Smaldino

Mühlenbecker Land

Mit Vuvuzela, Trillerpfeife, Kuh- und Weihnachtsglocken lärmten vier Personen im Mühlenbecker Rathaus, nachdem sie sich mit einem Helfer aus der Bibliothek Zugang ins Foyer verschafft hatten. „Bürgermeister, komm raus – wir wollen mit Dir reden!“, riefen sie wiederholt, bis Filippo Smaldino, sein Stellvertreter Hanns-Werner Labitzky und Kämmerin Katrin Güldenpfennig nach einiger Zeit aus ihren Amtszimmern vorsichtig kamen. Der Bürgermeister ging vorneweg mit aufnahmebereitem Handy, um die Unruhestifter per Video aufnehmen und später gegebenenfalls identifizieren zu können. „Komm raus auf die Rathaustreppe, wir wollen dir was überreichen“, bekam er zu hören.

Der Bürgermeister mit gezücktem Handy. Quelle: Volker Agueeras-Gäng

Draußen in der nachmittäglichen Wintersonne verkündete der lautstarke Mützenträger, der seine Sitzungsleiter- und Weihnachtsglocke nun endlich still hielt, den Anlass des unangemeldeten Aufzugs: Als Vorsitzender der Gemeindevertretung, erklärte Harald Grimm, sei er Dienstvorgesetzter des Bürgermeisters und sehe sich als solcher auch in der Pflicht, Dienstjubiläen zu würdigen: „Auf den Tag genau heute vor zehn Jahren hast Du hier im Rathaus den Amtseid abgelegt“, sagte er.

Zehn Jahre im Amt: Blumen zum Jubiläum für Bürgermeister Filippo Smaldino. Quelle: privat

Zum Beleg überreichte er dem nur allmählich entspannter dreinblickenden Bürgermeister die Kopie eines Presseberichtes vom 24. Dezember 2011 mit zugehörigen Beweisfotos. Eine Menge sei seitdem passiert, blickt Grimm im Gespräch mit der MAZ zurück. Positiv hervorzuheben sei natürlich die Wiederwahl vor zwei Jahren. Aber auch schwierige Zeiten seien für den Bürgermeister dabei gewesen, nicht zuletzt dessen Krebserkrankung.

Vermeintliche „Querdenker-Demo“

„Dass Ihr daran gedacht habt!“, freute sich Filippo Smaldino – und nahm von seinem damaligen Wahlkampfteam mit Peter Witte, Pia und Norbert Bücker sowie Harald Grimm einen bunten Blumenstrauß und eine Flasche Rotwein entgegen. Der fünfte im Bunde war Jobst Weißenborn, der die vermeintliche „Querdenker-Demo“ gern mitgemacht hätte, aber an diesem Tag verreist war. „Zehn Jahre – da kann man sich an vieles erinnern, tolle Erlebnisse, aber auch schmerzvolle Erfahrungen und schwierige Zeiten wie die augenblickliche.“ Das wollten die Überraschungsgäste jetzt aber nicht Revue passieren lassen, vielmehr verabschiedete man sich nach einer Viertelstunde mit der Hoffnung auf besinnliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.

Von Helge Treichel