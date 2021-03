Zigarettendiebe im Aldi-Markt in Mühlenbeck unterwegs

Mühlenbeck

Am Mittwoch betraten vier bisher unbekannte Männer den Aldi-markt in der Hauptstraße in Mühlenbeck und versuchten dort, sich an einem verschlossenen Zigarettenregal zu bedienen. „Allerdings wurden die Täter durch einen Mitarbeiter überrascht“, berichtete Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Die vier Männer flüchteten ohne Beute und konnten auch nicht mehr in der näheren Umgebung festgestellt werden. Bereits am Dienstag waren drei ähnlich gelagerte Fälle aus Sachsenhausen, Löwenberg und Borgsdorf bekannt geworden. In zwei Fällen waren die Täter erfolgreich, einmal blieb es bei dem Versuch des besonders schweren Diebstahls. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten gibt.

