Zühlsdorf: Taxi prallt gegen Laterne

Zühlsdorf

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich am Sonntag (4. Oktober) gegen 10.40 Uhr in der Basdorfer Straße in Zühlsdorf. „Der 56-jährige Fahrer eines Taxi befuhr die Basdorfer Straße, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge mit einem Zaun und einer Laterne kollidierte“, erläuterte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Zweites Auto beteiligt?

Der 56-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Möglicherweise könnte noch ein zweites Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen sein: „Der Taxifahrer gab an, dass ihm ein bisher unbekannter Pkw entgegengekommen sei, weswegen er ausweichen musste“, berichtete die Pressesprecherin weiter. Der Sachschaden wird derzeit mit etwa 13.000 Euro beziffert, um die schief stehende Laterne kümmerte sich ein Techniker des zuständigen Energieversorgers.

Von MAZonline