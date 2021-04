Zühlsdorf

Zühlsdorf behält seine Oranienburger Postleitzahl – 16515. Die Gemeindevertreter lehnten in ihrer Sitzung am Montagabend ihre Zustimmung für eine Änderung einstimmig ab, bei zwei Enthaltungen. Der Grund dafür ergab sich bereits aus Nachfragen hinsichtlich der angeblichen Fälle, wonach Paketzustellungen nicht klappen und der Rettungsdienst Adressen nicht findet. Abgesehen von Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) hatte offenbar niemand in der digitalen Runde diesbezügliche Erfahrungen gemacht oder davon gehört.

Laut Deutscher Post AG könnte Zühlsdorf in das Postleitzahlengebiet 16567 aufgenommen werden, dem Mühlenbeck und Schönfließ bereits angehören. Lediglich Schildow würde dann noch mit seiner 16552 eine eigene Zahl führen. Lediglich fünf Straßenumbenennungen wären für diesen Wechsel nötig (Bahnhofstraße, Birkenwerder Straße, Dorfstraße, Gartenstraße, Waldstraße). Aber auch diesen Aufwand wollten weder Einwohner und Gewerbetreibende noch der Ortsbeirat hinnehmen. Der Ortsbeirat sei nach ausgiebiger Diskussion und einer „Miniumfrage“ zu dem Ergebnis gekommen, weder dem Wechsel der Postleitzahlen noch Straßenumbenennungen zuzustimmen, faste Ursel Liekweg (SPD) zusammen. Und sie bat darum, sich an die gute Tradition im Ort zu halten und dieses Votum zu respektieren. Anwohner der Birkenwerder Straße unterstrichen das mit ihrer Petition insbesondere gegen das Umbenennen ihrer Straße. In der Einwohnerfragestunde hatte sich Mitinititiatorin Martina Zschiedrich gegen das Ansinnen ausgesprochen. Ihrer Argumentation insbesondere hinsichtlich der Folgekosten konnten die Politiker folgen.

Von Helge Treichel