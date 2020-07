Zühlsdorf

In Reih und Glied stehen die Kinder an der Abwurflinie, den Schlagball fest in der Hand. Alle Augen sind auf die Trainerinnen Yvonne Zanow und Cornelia Walter-Haußmann gerichtet. Beide erklären noch einmal den genauen Bewegungsablauf des Wurfes, bevor die Mädchen und Jungen selbst zur Tat schreiten und den Ball durch die Luft sausen lassen.

„Zwerge“ befinden sich im Aufbau

„Seit 2001 gibt es bei der SG Zühlsdorf die Abteilung Leichtathletik“, weiß Silvia Hartmann, Leiterin der Abteilung, zu berichten. Und sie weiß auch, wie es dazu kam: „Da haben sich einfach drei Eltern zusammengeschlossen, weil sie für ihre Kinder etwas auf die Beine stellen wollten“, berichtet die 36-Jährige. Mittlerweile trainieren durchschnittlich 60 bis 70 Kinder im Alter von sieben bis 21 Jahren auf dem auch von den Fußballern des Vereines genutzten Gelände. Die Kinder sind dabei nach Altersgruppen gestaffelt. „Seit Dezember befinden sich auch die ’Zwerge’ wieder im Aufbau“, erzählt Silvia Hartmann. Damit wird dann auch die Altersgruppe der Drei- und Vierjährigen zukünftig abgedeckt. Die Trainer werden fast vollständig aus den Reihen der Eltern gestellt, „gerade sind zwei neue Trainer dazugekommen, die sich hier ehrenamtlich engagieren“, erklärt die Abteilungsleiterin.

Schlagball, Kugelstoße, Hochsprung: Die Disziplinen sind auf das Alter der Kinder angepasst. Quelle: Stefanie Fechner

Trotzdem reiche die Menge an Trainern einfach nicht aus, berichtet sie weiter. „Es kommen einfach so viele Kinder nach, dass wir einfach weitere Unterstützung benötigen.“ Außerdem würden mehr Trainer auch bedeuten, dass mehr Kinder, auch aus den umliegenden Orten, die Chance zum Trainieren bekommen. Silvia Hartmann selbst engagiert sich seit 2013 in der SG Zühlsdorf, seit Juli 2019 hat sie die Leitung der Abteilung Leichtathletik inne. „Die langjährige Leiterin und eine weitere Trainerin haben damals aufgehört, eine Nachfolge zu finden war gar nicht so einfach“, erinnert sich die Wandlitzerin.

Corona legte den Trainingsbetrieb lahm

In der Regel nehmen die Leichtathleten auch an Wettkämpfen teil. „Das lag natürlich während der Coronapandemie alles brach“, so die 36-Jährige. Auch der Trainingsbetrieb stand über einen langen Zeitraum still, auch wenn einige Trainer die Kinder mit kleinen sportlichen Aufgaben per WhatsApp in Bewegung hielten. „Natürlich müssen wir auch heute noch Regelungen beachten, die aber gerade für die Kleinsten nur mit Mühe umzusetzen sind“, erklärt sie die Situation vor Ort. Vielfache Desinfektionen von Sportgeräten und das Führen von Teilnehmerlisten bedeuten somit auch einen nicht unerheblichen Mehraufwand für die Trainer. Stolz sind die Leichtathleten vor allem auf ihre neue Laufbahn direkt neben dem Fußballplatz. Und sie hoffen auf mehr, denn ein Umbau des Sportplatzes inklusive Vereinsheim ist in Planung. „Natürlich wird alles mehr auf Fußball ausgelegt sein, aber wir hoffen, dass wir Leichtathleten gut dabei bedacht werden“, sagt die Trainerin.

Silvia Hamann mit dem Pokal für die Anzahl der abgelegten Sportabzeichen. Quelle: Stefanie Fechner

Sportabzeichen kann in Zühlsdorf abgelegt werden

Wer seine sportliche Verfassung testen lassen will, ist bei den Leichtathleten der SG Zühlsdorf gern gesehen. „Bei uns kann man auch das Sportabzeichen ablegen“, erklärt Silivia Hartmann. Für die Anzahl der abgelegten Sportabzeichen wurde der Verein sogar in den letzten drei Jahren ausgezeichnet. Dafür wird man in den Kategorien Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer geprüft, in jeder Kategorie können maximal drei Punkte erreicht werden. „Dabei stehen von Seilspringen über Radfahren, Nordic Walking, Kugelstoßen und Schwimmen zahlreiche Sportarten zur Auswahl“, weiß die Trainerin zu berichten, die sich selbst nicht als sportlich bezeichnet.

Dafür sind es die Kinder und Jugendlichen umso mehr, einige von ihnen konnten sogar schon Erfolge bei Meisterschaften verbuchen. Damit das Training auf dem Landesleistungsstützpunkt – auch mit dieser Auszeichnung darf sich die SG Zühlsdorf schmücken – auch weiter so erfolgreich gestaltet werden kann, bittet Silvia Hartmann um Unterstützung: „Jeder, der sportlich ist oder sogar Trainererfahrung hat, darf sich gern bei uns melden.“ Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Interessierte auf der Internetseite der SG Zühlsdorf unter www.sgzuehlsdorf-leichtathletik.de. Das reguläre Training findet immer montags von 16.30 bis 18 Uhr statt.

