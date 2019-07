Zunehmender Lkw-Verkehr und rasende Pkw sorgen bei den Zühlsdorfern für Unmut. Im Lärmaktionsplan ist die Gemeinde dennoch nicht aufgeführt. Das will der Ortsbeirat ändern. Auseinandersetzen musste er sich in seiner jüngsten Sitzung aber auch mit Kritik am Bewässerungsverbot.