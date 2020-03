Zühlsdorfer Tierphysiotherapeutin ist auf den Hund gekommen

Zühlsdorf

Wenn es bei Bernersennen-Schäferhund-Mix-Oma Kira (11) mal hier und da in den Gelenken knirscht, ist sie in den besten Händen. Ihr Frauchen Cornelia Scholze-Gotthardt (35) ist ausgebildete Physiotherapeutin für Tiere. Ihre Patienten sind meistens Hunde. Seltener kommen auch Katzen in ihre Praxis „Physiotherapie 4 Pfoten“ nach Zühlsdorf. „Pferde behandle ich meistens vor Ort“, sagt Cornelia Scholz-Gotthardt. Seit 2016 gibt es ihre Praxis. Vorher hat Cornelia Scholze-Gotthardt am Institut für Tierheilkunde in Brandenburg eine 2-jährige Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin gemacht. „Ich bin schon als Kind mit Tieren aufgewachsen und wollte immer mit Tieren arbeiten“, sagt Cornelia Scholze-Gotthardt. Trotzdem hat sie zuerst eine Ausbildung in der Humanmedizin zur zahnmedizinischen Fachangestellten gemacht. In dem Beruf arbeitet sie auch heute noch. „Mein Mann hat später von der Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin erfahren und mir davon berichtet. Ich dachte mir gleich, das wäre was für mich.“

Neben der Physiotherapie hat sie auch Tierakupunktur und Ernährungsberatung im Angebot. Quelle: Jeannette Hix

Seitdem hilft sie nebenberuflich Vierbeinern wieder auf die Beine, wie kürzlich einem zehnjährigen Dalmatiner, der nach einem Bandscheibenvorfall kaum noch aufstehen und laufen konnte. „Ich sehe meine Behandlungsmethoden als Ergänzung zur tierärztlichen Behandlung. Dort wird die Krankheit an sich behandelt. Meine Aufgabe ist es, mit speziellen Massagen und Bewegungstherapien, die Mobilität zu verbessern und im günstigen Fall sogar wieder voll herzustellen“, sagt Cornelia Scholze-Gotthardt.

Die Gangbildanalyse ist ein wichtiges Mittel zur Diagnosestellung. Quelle: Jeannette Hix

So wird zuerst bei jedem ihrer vierbeinigen Patienten eine Anamnese und Gangbildanalyse gemacht wie bei dem Dalmatiner. „Dieser Hund musste wieder laufen lernen und verinnerlichen, wieder auf jedem Bein Gewicht aufzunehmen. Er war inzwischen durch die Tierarzt-Behandlung schmerzfrei.“

Der Hund auf der Wackelscheibe

So können je nach Krankheitsbild zum Beispiel mit einer manuellen Therapie Verspannungen und Blockaden im Körper gelöst werden. „Bei der manuellen Therapie werden verspannte Muskelpartien mit speziellen Griffen entspannt und Gelenke schonend bewegt. Das passiert anfangs im Liegen“, sagt die Therapeutin. Steht das Tier wieder sicher auf allen Vieren, könne man mit einer gezielten Bewegungstherapie an einer verbesserten Mobilität arbeiten. Dabei ging es nicht um Schnelligkeit. „Schon beim langsamen Laufen werden die Muskeln und Sehnen gestärkt und das Tier bekommt wieder ein Gefühl dafür, alle vier Pfoten zu benutzen“, sagt die Expertin.

Hürdenlauf schult die Konzentration

Slalomläufe um Pylonen zum Beispiel dehnen die Rückenmuskulatur. Beim Hürdenlauf würde die Konzentration geschult. „Um das Gleichgewicht zu schulen, setze ich gerne bei geeigneten Tieren die Wackelscheibe ein. Dabei steht der Hund mit den Vorderpfoten auf dem Gummiteil und muss sich ausbalancieren. Durch den Reiz in den Pfoten wird auch der Stoffwechsel angeregt“, sagt Cornelia Scholze-Gotthardt. Auch das Lauftraining auf dem Band sei sinnvoll. Die Tier-Expertin hat zu Hause neben dem Laufband auch eine kleine Brücke. „Gehen die Hunde darüber, wird die Hinterhand gestärkt“, sagt die Physiotherapeutin, die auch eine Akupunktur-Ausbildung absolviert hat.Der Dalmatiner konnte laut der Physiotherapeutin nach einer zweimonatigen Behandlung wieder laufen. Und Kira freut sich bestimmt auch schon wieder auf den Sommer, wenn sie mit ihrem Frauchen und anderen vierbeinigen Patienten im See schwimmen kann. Das ist bekanntermaßen nicht nur eine schonende Bewegung für die Gelenke, sondern auch gut für Körper, Geist und Seele.

Übrigens: Die Physiotherapeutin bietet auch erste Hilfe-Kurse an. Dabei erlernen die Teilnehmer das richtige Verhalten, Kenntnisse und Fertigkeiten um sowohl in lebensbedrohlichen als auch alltäglichen Situationen helfen zu können.

Von Jeannette Hix