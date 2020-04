Mundschutz in Kitas: So sieht es zur Zeit in Oberhavel aus

Oberhavel

Empörung machte sich Anfang dieser Woche unter einigen Eltern breit, die es nicht nachvollziehen können, dass Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten einen Mundschutz tragen. Bislang wurde in vielen Kitas auf diese Schutzmaßnahme gegen die Ausbreitung des Corona-Virus’ verzichtet. Doch seitdem der Landkreis Oberhavel die Bestimmungen für die Notbetreuung geändert hat und damit die Zahl der Kinder in den Einrichtungen steigt, wird bei den Kommunen als Träger auch verstärkt über neue Maßnahmen beraten. Dazu zählt auch die Regel, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr ins Haus hinein begleiten dürfen, sondern ihren Nachwuchs am Eingangstor an die Erzieher übergeben. Für Aufruhr hatten solche Neuerungen in der Bötzower Kita Traumzauberbaum gesorgt ( MAZ berichtete).

Kinder draußen abgeben

Doch auch in anderen Kitas werden die Kinder mittlerweile draußen abgegeben, zum Beispiel in Velten. In der Kita Kinderland geben die Eltern seit Montag die Kinder vom Garten aus an den Terrassentüren in die Gruppen. „Vorher durften Eltern ihre Kinder normal in der Kita abgeben. Nun sind die Kinderzahlen aber so enorm gestiegen, dass wir versuchen müssen, möglichst die Kontakte gering zu halten“, erklärt Pressesprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer. „In der Kita Kunterbunt betreten die Eltern noch das Haus, aber wir werden das mit steigenden Zahlen auch ändern.“ Zum Thema Mundschutz erklärt sie: „Die Erzieher in Velten müssen keinen Mundschutz tragen, je nach Tätigkeit können sie aber Handschuhe tragen. Desinfektionsmittel stehen immer bereit. Sie sind dazu angehalten, die Mindestabstände einzuhalten und sich nicht mit den Kollegen ’anzusammeln’. Uns ist keine Empfehlung oder Vorgabe zum Tragen von Mundschutz in Kitas bekannt.“ Auch in Velten kommen mit jeder Lockerung des Landkreises mehr Kinder in die Notbetreuung. Momentan haben 227 Veltener Kinder (inklusive Hort) Anspruch, Ende März waren es nur 22.

Anzeige

Wohlfühlen trotz Krise

In Oranienburg dürfen Eltern ihre Kinder in allen städtischen Einrichtungen bis zum Raum begleiten. Dass Erzieher einen Mundschutz tragen, werde aktuell nur in besonderen Einzelfällen in Betracht gezogen, erklärt Pressesprecherin Eike-Kristin Fehlauer. „Es geht um die Kleinsten in unserer Gesellschaft, deshalb achten wir bei allen Maßnahmen, die wir ergreifen, darauf, trotzdem ein größtmögliches Maß an Fürsorge walten zu lassen, so dass sich die Kinder auch unter Corona so wohl wie möglich in unseren Einrichtungen fühlen. Deshalb achten wir zum Beispiel auch darauf, dass die Betreuung der Krippenkinder nach Möglichkeit immer durch die gleiche Erzieherin erfolgt.“

Weitere MAZ+ Artikel

Spielerischer Umgang

In Hennigsdorf befinden sich aktuell 275 Kinder in der Notbetreuung. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes für Erzieher ist in den dortigen Einrichtungen noch nicht verpflichtend. „Bei Eigenbedarf können Erzieherinnen und Erzieher sowie das technische Personal den Mund- und Nasenschutz natürlich tragen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einen waschbaren Mund- und Nasenschutz benötigen, wird dieser seitens der Stadt bereitgestellt“, sagt Sprecherin Ilona Möser. „Für Kita-Kinder wird der Umgang mit den Masken spielerisch aufgegriffen.“

Selbst entscheiden

Im Amt Gransee haben alle Kita-Erzieher eine Schutzmaske bekommen. Sie müssten aber selber entscheiden, ob sie diese während der Betreuung nutzen, sagt Wolfgang Schwericke, Fachbereichsleiter in der Granseer Amtsverwaltung. „Bei uns gibt es einige Kollegen, die die Maske aufsetzen“, sagte am Dienstag die Leiterin der Kita „Wiesenknirpse“ aus Schönermark. Ähnlich verhält es sich auch im Löwenberger Land. Die Pflicht dazu bestehe nicht, sagte Gemeindebürgermeister Bernd-Christian Schneck. Die Verwaltung sei aber gegenwärtig dabei, für alle Erzieher einen Satz Masken bereitzustellen.

Von Wiebke Wollek