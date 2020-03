Musik am Fenster: Unzählige Oberhaveler spielen zu Hause „Ode an die Freude“

Oberhavel

Ganz Italien steht wegen der Corona-Krise unter Quarantäne, aber die Menschen singen fröhlich auf Balkonen und an Fenstern. Die Bilder, die um die Welt gingen, sind bewegend. Eine ähnliche Aktion hat am Sonntag in ganz Deutschland stattgefunden. Auch im Kreis Oberhavel beteiligten sich unzählige Musiker mit verschiedenen Instrumenten. Musikschulen hatten ihre Schüler, die derzeit weder Unterricht noch Auftritte und Konzerte erleben dürfen, dazu ermutigt. Die „Ode an die Freude“ sollte kurzzeitig von den Gedanken an das Corona-Virus ablenken. „Zum ersten Mal hat das meines Wissens stattgefunden, dass Musiker deutschlandweit, auf dem Balkon, auf der Straße oder im Garten, alle exakt zum gleichen Zeitpunkt, etwas zusammen spielten“, berichtet Thomas Heyn, Lehrer an der Musikschule Hohen Neuendorf. Das Stück war Beethovens „Ode an die Freude“.

Musik am Fenster Quelle: privat

„Schüler und Lehrer waren ja schon ein paar Tage durch Fernunterricht, Skype, Whatsapp und dergleichen Medien miteinander verbunden und so war es einfach, die Noten zu verbreiten“, sagt Thomas Heyn. „Wer und wie viele musizierende Menschen nun wirklich mitgemacht haben, weiß natürlich keiner.“ Manche Erwachsenen haben leise auf dem Balkon mitgesungen, manche Familien eine Anlage im Vorgarten installiert. Manche haben einfach ihren Eltern vorgespielt oder eine Videobotschaft für den Lehrer gedreht und einige der Musikanten haben sich spontan auf die Straße gestellt. „Wer nur ein Klavier hat, was schwer zu heben ist, hat eine Statusmeldung losgeschickt oder ein Foto gesendet“, erzählt Thomas Heyn.

Moritz, elf Jahre, aus Oranienburg spielt Gitarre. Quelle: privat

„Insgesamt war diese Aktion ein erfreuliches Zeichen gegen die Isolation, die in Folge der Ausgangsbeschränkungen zwangsläufig viele betrifft. Die Musik ist ja die sozialste aller Künste, sie braucht Ausführende und Zuhörer – je mehr, desto besser.“ Heyn sieht noch einen weiteren Vorteil: „Vielleicht hilft so eine Aktion wie das gemeinsame Beethoven-Spielen, das Interesse am selbstständigen Musikmachen wieder etwas anzufachen.“

Der Aufruf, dass alle MusikerInnen in Deutschland am Sonntag um 18 Uhr „Freude schöner Götterfunken“ auf ihrem Balkon oder am Fenster spielen sollen, ist auch in Hennigsdorf angekommen. Viele Mitglieder der Musikschule Hennigsdorf haben sich beteiligt. „Es war wirklich eine schöne Sache“, sagt Ronny Heinrich, Leiter der Musikschule. Ihm und seiner Frau Kathrin Heinrich sind viele Videos zugeschickt worden, mit denen die Nachwuchs-Musiker ihr Talent und ihr Engagement gezeigt haben. Zu den Instrumenten gehörten unter anderem Cello, Klavier, Blockflöte, Geige und Glückenspiel. Nicht nur für die Schüler selbst war ein tolles Erlebnis, auch der ein oder andere Nachbar erfreute sich an den harmonischen Tönen.

Von Wiebke Wollek