Muslimische Frauen nähen Mund- und Nasenmasken

Fürstenberg

„Ich habe hier viel Unterstützung bekommen und deshalb möchte ich der deutschen Gesellschaft etwas zurückgeben.“ So beschreibt jede der fünf Frauen, die inzwischen seit rund drei Wochen Mund- und Nasenmasken in Heimarbeit nähen, ihre Motivation für diese Tätigkeit. Geld wollen sie dafür keines haben. Sie wollen jetzt mal geben. Sie wollen etwas verschenken. Die Frauen kommen aus Syrien und Afghanistan und sind froh, mit ihren Kindern dem Krieg in ihren Heimatländern entkommen zu sein.

Masken auch im Rathaus erhältlich

Zwischen Kinderbetreuung, Lernen und Haushalt entstehen so gerade Masken in vielen bunten Farben, mit Gummischlaufen oder zum Binden. Das erste Material dazu wurde über die Regio Nord organisiert und die Masken über diese verteilt. Inzwischen hat „Willkommen in Fürstenberg“ die Organisation der Materialbeschaffung und die Verteilung vor Ort übernommen. Die ersten 70 Masken wurden mit großer Freude im Altenheim St. Simeon entgegengenommen. Weitere gingen an die Besucher der Tafel und an die Evangelisch-Lutherische und die Katholische Kirche, wo am 10. Mai erstmals wieder Gottesdienste stattfinden konnten und Maskenpflicht herrschte. Das Rathaus ist die nächste Station, wo Menschen, die Masken benötigen, sich diese abholen können oder Sie wenden sich an Familie Sindern in Himmelpfort, Telefon: 033089/439830.

