Oberhavel

Den Stift in der Hand und den Zettel vor der Nase, haben wieder viele Vogelfreunde aus Oberhavel bei der „Stunde der Wintervögel“ vom 8. bis 10. Januar mitgemacht. Die 11. bundesweite Aktion von NABU und Landesbund für Vogelschutz ( LBV) verzeichnet einen Rekord. Bundesweit hatten sich 228 819 Vogelfreunde beteiligt – 60 000 mehr als im Vorjahr. In 158 756 Gärten und Parks wurden über fünf Millionen Vögel notiert (Stand: 20. Januar).

Die Kohlmeise ist auf Platz 2. Sie wurde in Oberhavel 3095 Mal gezählt.

Anzeige

An der Spitze der Rankingliste mit 196 aufgeführten Arten thront unangefochten der Haussperling alias Spatz mit schlapp zwei Millionen gezählten Exemplaren, gefolgt von Kohlmeise (632 158), Feldsperling (488390), Amsel (470 087) und Blaumeise (462 229). Ganz unten auf der Liste steht die Heidelerche, die viermal vor „die Linse“ kam und die Sumpfohreule, die einmal gesichtet wurde. Die tagesaktive Eule lebt allerdings in der Nähe von Feuchtgebieten und Mooren. Ringeltauben (171 996) lassen sich vermehrt blicken, ihre Bestände nehmen zu.

Platz 3 für den Feldsperling 2631 Mal in Oberhavel gesichtet. Quelle: F. Derer

In Oberhavel hatten Vogelfreunde sich in 611 Gärten, Parks und Co. auf die „Pirsch gelegt. 5583 Spatzen flatterten da auf Platz 1 durch die Natur. Bei der Kohlmeise (Platz 2) waren es 3095 Exemplare, beim Feldsperling (Platz 3) 2631 Tiere, bei der Amsel (Platz 5) 1355 Tiere und bei der Blaumeise (Platz 4) 2055 Tiere. Tatsächlich wurden nach aktuellem Meldestand gegenüber dem Vorwinter 16 Prozent weniger Blaumeisen pro Beobachtungsort notiert. Ob und wie das Blaumeisensterben aus dem Frühjahr 2020 aufgrund des Suttonella-Bakteriums Spuren hinterlassen hat, muss noch wissenschaftlich ausgewertet werden.

Platz 4 für die Blaumeise mit 2055 Sichtungen in Oberhavel Quelle: epd

Damit man viele Vogelarten in Garten und Co. beobachten kann, gibt der NABU Tipps zur Winterfütterung. Als Basisfutter eignen sich Sonnenblumenkerne. Die häufigsten Körnerfresser an Futterstellen sind Meisen, Finken und Sperlinge. Bei uns überwintern auch Weichfutterfresser wie Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Amsel, Wacholderdrosseln oder Zaunkönig. Sie fliegen auf Rosinen, Obst, Haferflocken und Kleie. Tipp: Schweineschmalz verflüssigen und Zutaten eingeben.

Platz 5 für die Amsel mit 1355 Sichtungen in Oberhavel. Quelle: Erni - FotoliaErni - Fotolia

Meisen fahren auf Gemische aus Fett und Samen ab. Achtung: In Meisenknödeln in Plastiknetzen können sich die Tiere verheddern und verletzen. Brot ist nicht zu empfehlen, da es im Magen der Vögel aufquillt. Optimal sind Futterspender, bei denen die Tiere nicht im Futter herumlaufen und es mit Kot verschmutzen. In Spendern wird die Übertragung und Ausbreitung von Krankheitserregern minimiert. Futterhäuschen sollten aus hygienischen Gründen regelmäßig mit heißem Wasser gereinigt werden.

Platz 6 für die Elster mit 1010 Sichtungen in OHV. Quelle: Maciej Olszewski - FotoliaMaciej Olszewski - Fotolia

Gut zu wissen: Zur Brutzeit von April bis Juli sollte kein Winterfutter zur Verfügung stehen, da Jungvögel an Sonnenblumenkernen ersticken können und fettreiches Futter schwer verdaulich ist. Besser seien kleine, fettarme Sämereien von heimischen Wildkräutern und Insektenfutter frisch oder tiefgefroren und aufgetaut. Das Endergebnis der Aktion wird Ende Januar erwartet, da die Post-Meldungen noch ausgewertet werden müssen.

Von Jeannette Hix