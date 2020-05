NABU-Zählung: Spatz und Amsel zwitschern am häufigsten in Oberhavel

Oberhavel

Den Stift in der Hand, den Block vor der Nase und das Fernglas vor den Augen – so haben jetzt wieder viele Vogelfreunde am Muttertagswochenende dagesessen. Im Auftrag vom NABU haben sie die Vögel gezählt, die sie innerhalb einer Stunde im Garten oder im Park gesehen haben. Auf den vorgefertigten NABU-Bögen konnte man die Zahl eintragen. Mindestens 120 000 Vogelfreunde sollen bundesweit mitgemacht haben und insgesamt rund 2,5 Millionen Vögel in 31 Individuen gezählt haben. Rekord: Letzes Jahr hatten nur 76 000 Vogelfreunde mitgemacht. Logisch, dass die Oberhaveler auch wieder dabei waren.

Ganz nach oben an die Spitze ist der Spatz geflattert, der auch als Haussperling bezeichnet wird. Prozentual gerechnet ist er mit 5,3 Vögeln pro Garten der häufigste Gartenvogel. Allein in Oberhavel gibt es in 305 Gärten 1719 Sperlinge (Stand: 12. Mai). Die Zahl wird täglich aktualisiert.

In den frühen Jahren der Aktion konnte die Amsel den Spatz dreimal überflügeln. Doch seit dem Aufkommen des Usutu-Virus vor zehn Jahren nehmen die Amselzahlen ab. Immerhin konnte sie in diesem Jahr mit 2,91 Vögeln pro Garten das Ergebnis des Vorjahres halten. Wie in jedem Jahr ist die Amsel aber weiterhin Deutschlands zuverlässigster Gartenvogel, landet im Ranking gleich nach dem Spatz auf Platz 2. Die Amsel wurde in 94 Prozent aller Gärten innerhalb einer Stunde gesehen. Die Vogelfreunde aus Oberhavel zählten in 305 Gärten 763 Amseln.

Großer Verlierer dieses Jahres sind die Blaumeisen (Platz 6 im Ranking). 604 Blaumeisen sollen es in 305 Gärten Oberhavels sein. Das sind insgesamt 22 Prozent weniger der putzigen Vögel als in den Vorjahren. Das Bakterium Suttonella ornithocola hat die kleinen Vögel hingerafft. Sie starben an einer Lungenentzündung. Auch der Star (Platz 4) und – wie schon in den Vorjahren – der Grünfink (Platz 11) machen sich rar.

Beim kleinen Zaunkönig (Platz 31) sinken die Zahlen konstant von Jahr zu Jahr – genau wie bei den Mehlschwalben (Platz 10) und den Mauerseglern (Platz 9). Grundsätzlich ist bei allen Singvögeln aber ein Rückgang zu verzeichnen. Laut NABU sind es allein bei der Amsel 13 Prozent weniger Vögel als im Vorjahr. Zugelegt haben Mauersegler (44 Prozent), Mehlschwalbe (3 Prozent) und Eichelhäher (14 Prozent) sowie die Rabenkrähe mit 6 Prozent.

Zu den Gewinnern zählen vor allem Ringeltaube (17 Prozent) und Türkentaube (18 Prozent), die beide ihr bisheriges Bestergebnis einfliegen konnten. In 307 Gärten in Oberhavel wurden allein 544 Ringeltauben gezählt. vorjahr waren es 287 Tiere, allerdings auch nur in 204 Gärten. Auch bei Eichelhäher und Buntspecht ist kein Ende des zunehmenden Trends in Sicht.

Wer sich im Garten am vielstimmigen Konzert der Gefiederten erfreuen möchte, sollte ihn naturnah gestalten, rät der NABU. Denn sonst wird der Vogelchor nur schwach besetzt sein. Wenn also ein Zilpzalp ausdauernd seinen Namen rufen, der winzige Zaunkönig lautstark seine Melodien trillern und die Mönchsgrasmücke ihre klagenden Tonfolgen flöten soll, sollte der Garten mit einheimischen Pflanzen bevölkert sein. So fliegen Vögel voll auf Weißdorn, schwarzen Hollunder, Birnbaum, Vogelbeere oder Wilden Wein. Wie vogelfreundlich heimische Pflanzen sind, lasse sich am Beispiel von Eberesche und Weißdorn ablesen, so die Naturfreunde. Man hat dort 63 Vogelarten gezählt, denen die roten Vogelbeeren schmecken. Am Weißdorn wurden 163 Insektenarten beobachtet - ein Paradies für Zilpzalp und andere insektenfressende Sänger. Auch eine Wildrosenhecke und Blumenwiese locke Insekten an. Ein richtiges Schlaraffenland für unsere Piepmätze ist der Komposthaufen mit seinen vielen Würmern, Spinnen und Insekten. Schutz und Nistmöglichkeit finden Gartenvögel nicht nur in Hecken, Sträuchern und Bäumen, sondern manche auch in Reisighaufen oder in nicht ausgemörtelten Natursteinmauern. Hier können etwa Rotkehlchen oder Zaunkönig brüten. Wer den gefiederten Freunden zusätzliche Nisthilfen anbieten möchte, sollte die weniger häufigen Arten unterstützen. Halbhöhlen für Gartenrotschwanz, Grauschnäpper oder Bachstelze sind also Meisen- oder Starenkästen vorzuziehen.Übrigens: Noch bis zum 18. Mai kann unter www.nabu.de nachgemeldet werden. Tipp: Vom 29. Mai bis 7. Juni und vom 31. Juli bis 9. August können Naturfreunde die Insekten im Garten zählen.

Von Jeannette Hix