Nach Alstom-Übernahme: Kreistag symbolisiert Solidarität mit Beschäftigten in Hennigsdorf

Oberhavel

Dass der Kreistag weder die Zahl der Arbeitsplätze noch deren Rahmenbedingungen für die Beschäftigten sichern kann, ist unstrittig. Dennoch haben sich am Mittwoch alle Fraktionen einstimmig dafür ausgesprochen, mit einem Beschluss ein Zeichen der Solidarität für die Arbeitskräfte bei Bombardier zu setzen. Anfang des Monats war bekannt geworden, dass die EU-Wettbewerbskommission die Übernahme der Zugsparte von Bombardier durch Alstom genehmigt. Noch befinden sich die Unternehmen in einem frühen Stadium der Übernahme, weshalb noch keine Aussagen getroffen werden, ob und wie viele Arbeitsplätze möglicherweise am Standort Hennigsdorf verloren gehen. Klar ist aber, dass die Produktion des Talent-3 verkauft werden soll. Die Verhandlungen dafür laufen.

Landrat will sich für die Beschäftigten einsetzen

Viele Beschäftigte befürchten, dass kein Käufer gefunden wird. In ihrem Antrag sagt die Fraktion Linke: „Der Kreistag bittet den Landrat darum, sich für den Erhalt des Standortes in Hennigsdorf bei der Landesregierung des Landes Brandenburg und der Bundesregierung einzusetzen.“ In der Begründung heißt es: „Viele Beschäftigte und ihre Familien sind Einwohner unseres Landkreises. Ein klares Bekenntnis zum Standort ist auch ein starkes Signal des Zusammenhalts in Oberhavel.“

Keine zwingende Verschlechterung der Bedingungen

Dass die Linken in ihrem ursprünglichen Beschlusstext automatisch von einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen ausgingen, wurde unter anderem von Uwe Klein ( SPD) kritisiert. Deshalb einigte man sich auf die Formulierung, dass sich der Kreistag für den Erhalt der Arbeitsplätze und der Arbeitsbedingungen ausspricht. Landrat Ludger Weskamp ( SPD) informierte darüber, dass er in naher Zukunft noch einmal das Gespräch mit dem Betriebsrat von Bombardier suchen wird, nachdem ein bereits geplantes Treffen abgesagt wurde. Außerdem gebe es Ende September einen Termin mit dem Verwaltungsdirektor. „Wir sind an dem Thema schon seit vier Jahren dran“, sagte Weskamp.

Von Wiebke Wollek