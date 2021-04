Nach Blitzschlag: Keine Züge zwischen Velten und Neuruppin

Oberhavel

Der Zugverkehr zwischen Neuruppin und Velten ist bis voraussichtlich Montagabend unterbrochen. Das teilte Joachim Radünz, der Sprecher des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) am Freitag mit. Beim kurzen Unwetter am späten Donnerstagnachmittag habe es einen Blitzschlag im Neuruppiner Stellwerk gegeben.

Zu Störungen kam es nach dem Unwetter auch an den Bahnübergängen im Bereich Kremmen und Oberkrämer. In Kremmen blieb die Schranke stundenlang geschlossen. In Schwante musste sie manuell gehoben werden, das rote Ampellicht leuchtete weiter. Probleme gab es auch in Vehlefanz und Bärenklau.

Die Zugausfälle sollen bis Montagabend, 18 Uhr dauern. Die Züge der Linie RE6 verkehren nur zwischen Wittenberge und Neuruppin-Rheinsberger Tor sowie zwischen Berlin-Gesundbrunnen und Velten. Die Züge der Linie RB 55 verkehren nur zwischen Hennigsdorf und Velten. Seit Freitagmorgen verkehren jeweils vier Busse für die die Linie RE6 direkt zwischen Neuruppin-Rheinsberger Tor und Velten sowie zwei Busse mit allen Unterwegshalten. Für die Linie RB 55 verkehren vier Busse im Abschnitt Velten-Kremmen. Es könne zudem zu einzelnen Zugteilausfällen im Bereich zwischen Hennigsdorf und Berlin-Gesundbrunnen/Spandau kommen.

Von Robert Tiesler