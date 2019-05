Mühlenbecker Land

Aufregung im Mühlenbecker Land am Mittwochvormittag: Wie die Polizei mitteilte, musste ein Gebäude in der Kastanienallee in Mühlenbeck aufgrund einer Bombendrohung kurzfristig evakuiert werden. Ein 37-jähriger Mann deutscher Herkunft, der auch in dem Haus wohnhaft ist, hatte laut Polizei gegen 9 Uhr die Drohung ausgesprochen.

Beamte stellten den 37-Jährigen in dem Gebäude fest und nahmen ihn fest. Mit Hilfe von Sprengstoffspürhunden wurde das recht umfangreiche Gebäude anschließend über mehrere Stunden hinweg bis zum Nachmittag abgesucht. Sprengstoff oder aber Vorrichtungen zur Verwendung von Sprengstoff wurden dabei nicht gefunden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der psychisch erkrankte Mann rettungsdienstlich behandelt und anschließend nach einer sogenannten Gefährderansprache entlassen. Die Beamten nahmen zudem eine Strafanzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens aufgrund der Androhung von Straftaten auf.

Von MAZonline