Wensickendorf

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Personen ereignete sich am Sonntagvormittag in Wensickendorf. Während die beiden Fahrzeugführer nach ihrer Kollision auf die verständigte Polizei warteten, wurde ein 72-jähriger Mann bulgarischer Herkunft plötzlich ohnmächtig.

Der hatte zuvor gegen 11 Uhr mit seinem Pkw Mercedes Benz von der Summter Chaussee auf die Hauptstraße fahren wollen und war dabei mit dem Pkw Chrysler einer 73-jährigen Oranienburgerin zusammengestoßen, die in Richtung Rahmer See unterwegs war.

72-Jähriger lehnt Aufnahme ins Krankenhaus ab

Während die Beteiligten zur Unfallaufnahme auf die Polizei warteten, verlor der 72-Jährige plötzlich das Bewusstsein, so dass zusätzlich auch Rettungskräfte alarmiert wurden. Diese versorgten den Mann vor Ort, der eine Aufnahme ins Krankenhaus jedoch ablehnte. Laut Polizei lag bei dem Mann eine Vorerkrankung vor, so dass diese in Zusammenhang mit seinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen stehen könnte.

Durch den Unfall entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Von MAZonline