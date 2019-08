Sommerfeld

In Zusammenhang mit einer Sexualstraftat, bei der offenbar eine junge Frau am 22. Juli zwischen 12.15 und 13.15 Uhr am Ufer des Beetzer Sees Opfer wurde, sucht die Polizei Zeugen mit Hilfe eines Phantombilds. Als ein Jogger den Mann ansprach, ließ dieser von der Frau ab und flüchtete.

Der mutmaßliche Täter wird dabei wie folgt beschreiben: Der Mann war größer als 1,80 Meter und mindestens 90 bis 110 Kilogramm schwer. Das Opfer gab an, dass er dunklere Haut hatte, am ganzen Körper behaart gewesen sei, kurzes, lockiges, schwarzes Haar trug und braune Augen hatte. Auf der linken Wange hatte er eine Kratzspur, rechts über dem Kiefer einen Leberfleck. Er sprach mit tiefer, dunkler Stimme. Am Arm soll er eine breite weiße Narbe von Daumen bis Unterarm und eine Narbe am oberen Oberschenkel links gehabt haben. Zur Tatzeit war er mit blau-weiße T-Shirt mit Palmenmotiv, schwarzer Sporthose und weißen Sneakern bekleidet. Zudem trug er einen silbernen runden Stecker im Ohr und eine silberne Kette mit türkis-goldenem Anhänger. Der Mann hatte eine Bauchtasche mit Tarnmuster dabei.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Wer war zu dem Zeitpunkt im Waldgebiet joggen und kann Angaben zu Tat oder Tatverdächtigem machen? Hinweise sind bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301/85 10 oder jede andere Polizeidienststelle zu richten.

Von MAZonline