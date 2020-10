Nach Termin beim Landrat: Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg im Homeoffice

Zehdenick

Nachdem Landrat Ludger Weskamp positiv getestet wurde, hat sich Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg ins Homeoffice begeben. Er hatte – wie seine Amtskollegen – bei der Unterzeichnung des Kita-Vertrages am Dienstag mittelbaren Kontakt mit dem Landrat. Dabei wurden die Schutzmaßnahmen beachtet. Das Gesundheitsamt hat den Kontakt nicht als eng eingestuft und somit keine häusliche Quarantäne für den Bürgermeister angeordnet. Bert Kronenberg hat am Donnerstag einen Corona-Test durchführen lassen. Bis zum Ergebnis bleibt er im Homeoffice und hat alle Termine abgesagt. Die Amtsgeschäfte führt der stellvertretende Bürgermeister Dirk Wendland.

Aufruf an die Einwohner Zehdenicks

In Anbetracht der wieder stark steigenden Infektionszahlen ruft der Bürgermeister alle Menschen in Zehdenick auf, die geltenden Schutzregeln solidarisch und verantwortungsbewusst einzuhalten. Auch wenn die Situation in Zehdenick bislang Sicherheit suggeriert, steht sehr viel auf dem Spiel. Die Infektion des Landrates führt deutlich vor Augen, wie unerwartet das Virus plötzlich ganz nah sein kann.

Von Bert Wittke