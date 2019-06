Oberhavel

Am frühen Donnerstagnachmittag erreichte das für gesamt Ostdeutschland angekündigte Unwetter schließlich den Landkreis Oberhavel. Bereits am morgen hatte der Deutsche Wetterdienst für die Region eine amtliche Warnung vor „schwerem Gewitter mit extrem heftigem Starkregen und Hagel“ ausgegeben und zudem vor Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Liter/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h samt kleinkörnigem Hagel gewarnt.

Ab der Mittagszeit sei mit der Bildung der Gewitter zu rechnen, hieß es in der Warnung. Gegen 14 Uhr fielen in Oberhavel die ersten Tropfen, rückte die angekündigte Wetterfront langsam aus Richtung Westen über den Landkreis Richtung Osten an. Im Kremmener Einzugsgebiet prasselte in kürzester Zeit ein Starkregen nieder, der Weltuntergangsstimmung erzeugte.

Starkregen bei Flatow am Donnerstagnachmittag. Quelle: Sebastian Morgner

Der Himmel verfärbte sich über Teilen Oberhavels am Donnerstagnachmittag gespenstisch. Quelle: Privat

An Oranienburg zog die Wetterfront zunächst vorbei, wenngleich sich der Himmel mit einer dunklen Wolkenfront zuzog.

Dunkle Wolken über Oranienburg am Donnerstagnachmittag. Quelle: Privat

Auch in Velten zog sich Himmel bedrohlich dunkel zu und fiel zunächst lediglich leichter Landregen, wie MAZ-Leserin Biggi Eslets berichtete. „Ringsherum grummelt es allerdings“, vermeldete sie gegen 15 Uhr.

Dunkle Wolken über Velten am Donnerstagnachmittag. Quelle: Biggi Eslet

Von MAZonline/nb