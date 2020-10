Oberhavel

Diese Nachricht schlug am Mittwochnachmittag ein: Landrat Ludger Weskamp (SPD) wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Nur einen Tag zuvor war Oberhavels Verwaltungschef in Oranienburg noch mit den Bürgermeistern beziehungsweise dessen Vertretern aus dem gesamten Landkreis – mit Ausnahme von Filippo Smaldino (Mühlenbecker Land) – zur Unterzeichnung des neuen Kita-Vertrags zusammengekommen. Die gelten damit als Kontaktpersonen ersten Grades. Am Dienstag jedoch war für sie der normale Dienst im Rathaus noch weitergegangen, abends fanden politische Sitzungen oder andere Termine statt. Wie geht es nun für die Bürgermeister aus Oberhavel weiter? Die MAZ hat nachgefragt.

Birkenwerder: Stephan Zimniok (BiF) sagte vorsorglich all seine Termine für den Rest der Woche ab. „Ich werde mich beim Gesundheitsamt informieren, wie sie die Gegebenheiten beim Pressetermin zur Vertragsunterzeichnung beurteilen und ob ich als Erstkontakt gelte. Auf der einen Seite ist der Saal groß, wir haben Masken getragen, Abstand gehalten und jeder seinen eigenen Stift benutzt. Allerdings wurde danach angestoßen, natürlich ohne Maske und etwas näher zusammen. Ob es näher als 1,50 Meter waren, weiß ich nicht genau. Ich möchte mich, wenn möglich, gerne testen lassen, auch wenn die Kapazitäten begrenzt sind. Bis ein Ergebnis vorliegt, bleibe ich zu Hause.“

Glienicke: „Ich bin erstmal nach Hause gegangen und kann im Homeoffice arbeiten“, erklärte Glienickes Bürgermeister Hans-Günther Oberlack ( FDP). Von dort aus werde er die nächsten zwei Tage arbeiten. „Das ist kein Problem, es sind ja Stellvertreter da.“ Oberlack wolle das Wochenende ob auftretender Symptome abwarten. Laut Gesundheitsamt sei dies eher nicht wahrscheinlich, er sei als Kontaktperson der Stufe 2 eingeschätzt worden.

Hennigsdorf: Bürgermeister Thomas Günther ( SPD) entschied sich am Mittwoch dazu, seine Arbeit von Zuhause zu erledigen, nachdem er von Weskamps Erkrankung erfahren hatte. „Er bemüht sich so schnell wie möglich um einen Test und ist erstmal vorsorglich in Quarantäne gegangen“, sagte Stadtsprecherin Ilona Möser. Günther habe auch alle Termine für die kommenden beiden Tage abgesagt. „Was dann kommt, müssen wir sehen.“ Was all das für die Stadtverordnetenversammlung bedeutet, die der Bürgermeister am Dienstag noch geleitet hatte, ist völlig unklar. Er trug die komplette Zeit einen Mund-Nasen-Schutz, im Stadtklubhaus wurde regelmäßig durchgelüftet, am Eingang Fieber gemessen. Auch die Tische wurden mit vorgeschriebenem Sicherheitsabstand aufgestellt.

Hohen Neuendorf: Umgehend nach der Information über die Erkrankung des Landrats reagierte auch Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt ( CDU). „Der Bürgermeister ist sofort nach Bekanntgabe der Nachricht nach Hause gegangen“, teilte Stadt-Sprecherin Ariane Fäscher mit. „Er wartet die fachliche Einschätzung des Gesundheitsamtes ab.“ Apelt selbst bestätigte, dass die Sicherheitsmaßnahmen bei dem Termin im Kreistagssaal hoch waren. Er habe seinen Platz nur kurz zur Vertragsunterzeichnung verlassen.

Kremmen: Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) habe noch „keinen Anruf vom Gesundheitsamt erhalten“, berichtete Kremmens Oberhaupt am Mittwochnachmittag. „Ich war heute ganz normal arbeiten. Bei der Veranstaltung am Dienstag haben alle Anwesenden Maske getragen und die Abstände eingehalten“, sagte er. „Jeder hatte seinen eigenen Stift. Ich habe noch keine Sorge, dass ich eventuell positiv auf Corona getestet werden könnte.“ Testen ließ er sich dennoch am späten Nachmittag. Die nächsten beiden Tage werde er sein Büro ins Homeoffice verlegen und von dort aus arbeiten, so Busse.

Löwenberger Land: Auch Bernd-Christian Schneck ( SPD) hatte am Mittwochnachmittag noch keinen Anruf des Gesundheitsamtes erhalten. „Es wird ja nicht der einzige Termin des Landrats gewesen sein, aber das wird das Gesundheitsamt ja alles prüfen“, zeigte er sich entspannt. Der Termin zur Unterzeichnung des Kitavertrags sei mit großem Abstand durchgeführt worden. „Mit Herrn Weskamp hatte ich persönlich gar keinen Kontakt“, so Schneck.

Oberkrämer: Bürgermeister Peter Leys (BfO) aus Oberkrämer erfuhr am Nachmittag die Neuigkeit. Er habe noch keine Infos, sagte er auf MAZ-Nachfrage. „Aber ich würde das nicht so drastisch sehen“, so Peter Leys weiter. Es seien beim Termin am Dienstag alle möglichen Dinge eingehalten worden, der Landkreis habe sich bei der Vertragsunterzeichnung alle Mühe gegeben, die Hygienevorschriften umzusetzen. „Ich bin nicht in die Nähe des Landrates gekommen.“

Oranienburg: Gleich mehrere Termine absolvierte Alexander Laesicke (parteilos) am Mittwoch. Währendessen erhielt Oranienburgs Bürgermeister einen Anruf mit der Information über die Erkrankung des Landrats. Vorsorglich begab sich das Stadtoberhaupt anschließend umgehend freiwillig in häusliche Quarantäne. Symptome einer Erkrankung zeigte er bis zum Mittwochnachmittag nicht. „Ich möchte niemanden gefährden und werde deshalb im Homeoffice arbeiten und die weiteren Schritte und Anordnungen des Gesundheitsamtes abwarten“, sagte Laesicke. „Die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung ist gesichert“, betonte er überdies.

Velten: Bürgermeisterin Ines Hübner ( SPD) packte am Mittwoch ihre Sachen und setzte ihre Arbeit von zu Hause aus fort. Auch sie war bei der Unterzeichnung des Kitavertrags am Dienstag dabei. „Sie hat noch keine Information vom Gesundheitsamt, aber sie geht davon aus, dass sie angerufen wird“, erklärte Susanne Zamecki, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation und Wirtschaft im Veltener Rathaus. Anschließend werde Ines Hübner auf die weiteren Schritte warten, die dann passieren sollen. In den kommenden Tagen werde die Bürgermeisterin von Zuhause arbeiten. Die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag sei erstmal nicht gefährdet. Jennifer Collin, Fachbereichsleiterin für Soziales, werde die Vertretung für Hübner übernehmen und die Sitzung in der Ofenstadthalle leiten. Im Falle einer Isolierung auch anderer Mitarbeiter der Stadt sei die Arbeit aus dem Homeoffice mittlerweile problemlos möglich – das Rathaus wäre also auf keinen Fall lahmgelegt.

