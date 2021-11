Nach dem Nein der Grünen für Schulneubau in Gransee: Blick aufs Ganze fehlt

Oberhavel

Beim Schulbedarfsplan und der Abstimmung über einzelne schulische Bauprojekte wünscht sich die Fraktion der Grünen im Oberhavel-Kreistag den Blick auf das große Ganze. Damit übt die Fraktion vor allem Kritik am Ablauf der Haushaltsberatungen im Kreistag.

Es müsste ein Haushalt beraten und verabschiedet werden, zu dem es immer noch nicht alle Fakten gebe, sagte Grünen-Fraktionschef Reiner Merker bei einem Pressetermin am Mittwochabend in Oranienburg. Damit wolle er auch erklären, warum die Grünen kürzlich gegen den Ersatzneubau für die Granseer Werner-von-Siemens-Schule gestimmt hatten. Hintergrund sei die fehlende zusammenhängende Debatte über die Zukunft der Schullandschaft in Oberhavel.

Den Grünen fehlt der Blick aufs Ganze

„An welchen Stellen wollen wir als Landkreis investieren“, fragt Reiner Merker. Die Grünen stellen Oberschulstandorte in Fürstenberg und Oberkrämer in den Raum. Beim Beschluss zur Granseer Schule sei es aber nur um diesen einen Standort gegangen. „Wir fragen uns, wo die Priorität in Oberhavel liegt.“ Wenn über Gransee entschieden werde, dann müsse gleichzeitig auch auf die anderen möglichen Standorte für Aus- oder Neubauten geschaut werden, um über die Lage und mögliche Investitionen entscheiden zu können, so der Fraktionsvorsitzende der Grünen.

„Uns ist wichtig, dass wir uns bei diesem Thema Zeit nehmen“, sagte Susanne Mosch, Co-Fraktionsvorsitzende bei den Grünen im Kreistag. „Die inhaltliche Diskussion kommt zu kurz.“ Eine zusätzliche Schwierigkeit sei in diesem Zusammenhang, dass mit den Einladungen zu Ausschüssen oft noch nicht alle Pläne dabeiliegen. Hinsichtlich möglicher Schulneubauten habe man Entscheidungen lieber im Paket treffen wollen. „Was brauchen wir? Was ist der vordringliche Bedarf.“ So lange keine Abwägung getroffen werden könne, seien Entscheidungen schwierig. „Möglicherweise ist der Ersatzneubau für die Granseer Schule eine sinnvolle Entscheidung, aber ich kann es nicht abwägen, was im Landkreis möglicherweise sinnvoller ist.“

Gegen die Übertragung aller Oberschulen an den Landkreis

Auch sprechen sich die Grünen in Oberhavel dagegen aus, dass sich alle Oberschulen in Oberhavel in Trägerschaft des Landkreises befinden sollten. „Der Kreis muss nicht alle Oberschulen übernehmen“, so Reiner Merker. Oft könnten Entscheidungen zwischen Schule und Stadtverwaltung auf kürzerem Wege getroffen werden. Zudem werde eine Art Entfremdung befürchtet, wenn keiner mehr vor Ort sei, der für die Technik zuständig sei oder wenn das Reinigungspersonal plötzlich ausgetauscht werde, weil es nicht mehr im Dienst der Stadtverwaltung stehe. Auf Antrag der Fraktionen CDU, SPD/LGU/Tierschutzpartei und FDP/Piraten wurde kürzlich im Kreistag beschlossen, dass die Oberschulen in Löwenberg und Gransee in die Trägerschaft des Kreises wechseln sollen.

Von Robert Tiesler