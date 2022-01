Nach der sechsten Klasse: 2000 Kinder suchen eine neue Schule im Landkreis

Oberhavel

In diesen Tagen dreht sich für die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler vieles um eine Frage: Welche Schule ist die richtige? Genau 23 weiterführende Schulen gibt es im Landkreis: zehn Oberschulen, drei Gesamtschulen, sechs Gymnasien und vier Förderschulen stehen für die Sechstklässler zur Auswahl. Genau 1986 Schülerinnen und Schüler sind auf der Suche, dazu kommen noch weitere. „Die Anzahl von Schülerinnen und Schülern aus Berlin oder benachbarten Landkreisen ergibt sich erst im sogenannten Ü-7 Verfahren“, erklärt Dietmar Menzel vom staatlichen Schulamt Neuruppin auf MAZ-Anfrage.

Was das Lehrpersonal angeht, so gibt er sich entspannt. „Alle Schulen werden im nächsten Halbjahr personell abgesichert sein“, erklärt Menzel. Genau 952 Lehrkräfte gibt es aktuell an den weiterführenden Schulen. Momentan laufen außerdem die Besetzungsverfahren von Neueinstellungen. „Leider können hier noch keine konkreten Zahlen benannt werden, da diese ständigen Änderungen unterzogen sind“, erklärt Dietmar Menzel.

Auch virtuelle Unterrichtsstunden sind möglich

Die Beratung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulformen und Bildungsgängen erfolgt wie bisher auch in der Coronazeit in den Grundschulen. „Die weiterführenden Schulen haben eigenverantwortlich, unter den Bedingungen der Pandemie, unterschiedliche Möglichkeiten der Schulvorstellungen gewählt“, erklärt Dietmar Menzel. Dabei ist vor allem das Internet gefragt, es gibt etliche virtuelle Rundgänge oder Vorstellungen der Schulen im Netz. „Es gibt auch Schulen, die virtuell zeigen, wie eine Unterrichtsstunde aussieht“, erklärt Dietmar Menzel weiter.

Eltern und Kindern rät er, sich umfangreich zu informieren und sich viel Beratung in den Grundschulen einzuholen. „Man sollte sich dann ruhig auch direkt an die weiterführenden Schulen wenden, wenn es Fragen oder Problemlagen gibt.“ Eltern seien aber heute ohnehin besser informiert und würden nicht mehr so oft aus dem Bauch heraus entscheiden. Dietmar Menzel hofft auf ein Schuljahr, das nicht mehr so stark von der Pandemie geprägt ist. „Wir hoffen, dass wir irgendwann wieder den normalen Regelbetrieb bekommen.“

Von Marco Paetzel