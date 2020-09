Nach langer Planung: Kreistag Oberhavel beschließt neuen Kita-Vertrag mit allen 15 Kommunen

Oberhavel

Hintergrund war, dass der seit 2004 bestehende Ursprungsvertrag überarbeitet werden musste und zum 31. Dezember 2020 gekündigt war. Der öffentlich-rechtliche Vertrag regelt nun die Übertragung einzelner Zuständigkeiten des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe – also des Landkreises – auf die Städte und Gemeinden. Dazu zählen insbesondere die Feststellung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz, die Gewährung von längeren Betreuungszeiten, die Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts für einen Kitaplatz und die Vermittlung von Tagespflegepersonen. Ohne einen Kitavertrag wäre nicht mehr die Stadt- beziehungsweise Gemeindeverwaltung, sondern der Landkreis Oberhavel der zuständige Ansprechpartner für die Planung und die Durchführung der Kindertagesbetreuung. Das bedeutet, dass sich Eltern, die ihr Kind in Oberhavel für einen Kitaplatz anmelden möchten, dann direkt an den Landkreis wenden müssten, egal ob aus Fürstenberg/ Havel oder Glienicke/Nordbahn. Im Vorfeld einigte man sich auf die Übertragung von Aufgaben des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe an die Kommunen. Die Kommunen möchten weiterhin ihren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung umsetzen. Sie wollen die Eltern nicht nach Oranienburg schicken, sondern an dem bewährten Verfahren festhalten.

Schwere Geburt, aber auch Lernprozess

Das Schwierige an den Verhandlungen war, dass alle 15 Kommunen des Landkreises vorab zustimmen mussten. In der Kreistagssitzung am Mittwoch erklärte Dirk Blettermann ( SPD): „Über ein Jahr reden wir im Jugendhilfeausschuss über den neuen Kita-Vertrag.“ Dennoch konnte er feststellen: „Einzelne Kommunen, zum Beispiel Oranienburg, haben noch Redebedarf.“ Mit Blick in die Zukunft gab er zu bedenken, dass rechtzeitig vor Auslaufen des jetzigen Vertrages im Jahr 2023 über einen weiteren Vertrag debattiert werden sollte. Katrin Gehring ( CDU) sagte: „Es war ein sehr aufwendiger Prozess in den 15 Kommunen. Uns ist es wichtig, dass die Kitabedarfsplanung in den Kommunen vorgenommen wird. Unsere Fraktion wird dem neuen Vertrag zustimmen.“ Die Neuerung habe den Vorteil, dass es weiterhin einen Ansprechpartner für die Eltern vor Ort gebe, dadurch entstehe Bürgernahe. Doch die Gesamtverantwortung solle beim Landkreis liegen.

Anzeige

Kritik von den Linken

Elke Bär (Linke) sagte: „Der große Wurf ist es nicht. Er ist vor allem ein Kompromiss.“ Denn es gebe noch immer keine einheitliche Kita-Satzung für ganz Oberhavel, sie werden von den einzelnen Kommunen erarbeitet. Es liege im Interesse von Eltern, ihre Kita-Angelegenheiten vor Ort zu regeln, dies berechtige den neuen Kita-Vertrag. Uwe Münchow ( FDP) beschreibt die Verhandlungen als schwere Geburt, aber auch als einen großen Lernprozess. „Es ist kein Wunschkonzert. Es geht nicht um detaillierte Konzepte für einige Kitas. Wichtig ist es, dass sich der Vertrag auf die Zuständigkeiten konzentriert. Wir begrüßen die Verbesserungen an der Rechtssprechung.“ Münchow outet sich jedoch gerne als eine der kritischen Stimmen im Vorfeld. Denn es gehe um die Familien und Eltern. „Wir mussten aufpassen, dass es kein Vertrag zu Lasten Dritter wird.“

Von Wiebke Wollek