Nach tödlichem Unfall bei Grieben: Wie gefährlich sind unbeschrankte Bahnübergänge?

Wie gefährlich sind unbeschrankte Bahnübergänge? Am vergangenen Samstag erst sind eine 65-jährige Frau und ihr 31-jähriger Sohn aus Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) gestorben, als Mercedes Vito auf dem unbeschrankten Bahnübergang bei Grieben von einem Regionalzug erfasst wird. Der Triebwagen traf den Transporter mit voller Wucht in der Mitte und schleifte ihn über 100 Meter mit: die beiden Insassen starben noch am Unfallort (die MAZ berichtete).

Gerade in ländlichen Regionen gibt es viele Bahnübergänge ohne Schranken und Lichtanlagen. Hier kommt es immer wieder zu Unfällen. Im April vorigen Jahres stieß am unbeschrankten Bahnübergang in Klosterheide ein Regionalzug mit einem Kleintransporter zusammen – der Fahrer starb wenige Tage später im Krankenhaus.

Immer wieder schwere Unfälle am unbeschrankten Bahnübergang

Am selben Bahnübergang konnte sich nur wenige Wochen später ein Mopedfahrer nur durch einen Sprung vom Moped vor der anrollenden Bahn retten. Im Jahr zuvor rammte in Kyritz eine Regionalbahn einen mit Gasflaschen beladenen LKW. Wie durch ein Wunder gab es keine Schwerverletzten.

Ebenfalls 2019 war am unbeschrankten Bahnübergang bei Grieben schon einmal ein Regionalzug mit einem Auto kollidiert. Damals hatte der 30-jährige Fahrer eines TW Touran aber Glück im Unglück – der Zug touchierte das Auto nur, der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Signal bei der Pfeiftafel

Wie es zu der fatalen Kollision in Grieben kommen konnte – dazu hat auch die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), deren Regionalzug mit dem Transporter kollidierte, noch keine Antworten. Holger Reimann von der NEB erklärte, die Lokführer würden für ihren Einsatz gut ausgebildet.

„Unser Personal wird gezielt auf dem jeweilige Fahrzeug geschult und bekommt zusätzlich eine genaue Streckenkunde. Jeder Fahrer ist etwa auf drei bis vier Strecken unterwegs und kennt diese sehr gut“, so Reimann Die NEB betreibt die Regionalbahn 54 zwischen Berlin-Lichtenberg und Rheinsberg.

Zwischen Herzberg und Alt Ruppin gibt es neun unbeschrankte Bahnübergänge

Allein auf dem zehn Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Herzberg (Mark) und Alt Ruppin gibt es neun Bahnübergänge. Davon sind nur drei mit einer Schranke gesichert. Die Bahngleise kreuzen häufig Nebenstraßen im Wald oder nach Kurven.

Bei jedem Bahnübergang steht 200 Meter davor ein Schild. Dieses Schild zeigt ein schwarzes P auf weißem Grund. „Das ist die sogenannte Pfeiftafel . Die sieht der Lokführer und weiß dann, dass er ein Signal geben muss – er pfeift meist kurz vor dem Bahnübergang noch mal, das liegt ganz im Ermessen des Triebwagenführers“, so Reimann.

Polizei: Das Tonsignal des Zuges kann man auch überhören

Dennoch können die akustischen Warnsignale von Autofahrern leicht überhört werden, warnt Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. „Gerade, wenn man im Gespräch ist oder laute Musik im Auto läuft, kann man das Tonsignal nicht hören.” Ob der Zugführer vor dem schweren Unfall in Grieben das Tonsignal gegeben hat, prüfen derzeit die Ermittlungsbehörden.

Röhrs appelliert an die Autofahrer, gerade an unbeschrankten Bahnübergängen die Geschwindigkeitsbegrenzung zu beachten. „Der Zugfahrer hat einen langen Bremsweg und kann nicht ausweichen. Im Prinzip liegt der Fehler immer bei den Autofahrern.“

Manchmal sei es damit noch nicht getan, so Röhrs, denn es gebe auch viele schlecht einsehbare Schienenübergänge. „In Kyritz trifft der Leddiner Weg im spitzen Winkel auf die Zugstrecke. Da braucht es einen richtigen Schulterblick.“

Hier rammte 2019 der Personenzug den mit Gas beladenen Laster. Röhrs Rat an die Autofahrer: „An dieser Stelle anhalten und sich einen Überblick verschaffen. Jeder sollte sich die Zeit nehmen – für die eigene Sicherheit.“

Das Wichtigste am unbeschrankten Bahnübergang: Gute Sicht

Das Unternehmen Regio Infra ist für die Strecke des RB 54 verantwortlich. Pressesprecherin Longina Hessel betont, wie wichtig eine angemessene Geschwindigkeit ist: „Bei unbeschrankten Bahnübergängen ist es wichtig, dass man eine gute Sicht hat.“

„Und nur wenn sich alle an die festgelegte Höchstgeschwindigkeit halten, können Autofahrer und Lokführer sich gegenseitig rechtzeitig sehen, und der PKW kann vor dem Andreaskreuz halten.“ Grundsätzlich habe der Zug immer Vorrang.

Regionalzug darf auf der Nebenstrecke höchstens 80 fahren

Das Andreaskreuz bedeutet für alle Verkehrsteilnehmer: Vorfahrt achten. Die Missachtung dieser Regel führt in den meisten Fällen zu den Unfällen an Bahnübergängen, so Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Die auf der Strecke Berlin-Rheinsberg eingesetzten Züge des polnischen Herstellers Pesa können bis zu 140 Kilometern pro Stunde. Wegen der Beschaffenheit der Strecke fährt die RB 54 aber deutlich langsamer, maximal Tempo 80.

Bahn mit 80 Kilometern pro Stunde

Regio Infra verweist bei der Sicherung von Bahnübergängen auf Richtlinien der Deutschen Bahn: „Es gibt Vorschriften, ab welcher Verkehrsdichte Bahnübergänge technisch zu sichern sind.

Auf Nebenstrecken mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde und einer Anzahl von Pkw, die unter der Definition ‚mäßiger Verkehr‘ laufen, können Bahnübergänge unbeschrankt bleiben“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Bei solchen schweren Unglücken sind es meist die Autofahrer, die schwere oder tödliche Verletzungen erleiden. Die Lokführer werden seltener verletzt, haben aber nach den Unglücken mit schweren psychischen Belastungen zu kämpfen.

Zugführer wird nach Unglück seelsorgerisch betreut

Der Zugführer wird nach einem solchen Unfall sofort seelsorgerisch betreut. Und auch in der Zeit nach einem Unglück bekommt er psychologische Unterstützung.“ Wann der Fahrer wieder einsatzbereit ist, könne er nicht sagen.

„Das ist von Person zu Person ganz unterschiedlich. Zunächst übernimmt jemand anderes und die Fahrer können in den Dienst zurückkehren, wenn Sie bereit dazu sind.“ Wie es dem Zugführer von Grieben derzeit geht, dazu möchte sich die NEB aus Rücksichtnahme gegenüber dem Betroffenen nicht äußern.

