Nach zwei Jahren Corona-Pause: Hier lodern die Osterfeuer in Oberhavel

Oberhavel

Am Gründonnerstag, Ostersamstag und Ostersonntag werden nach zweijähriger Corona-Pause die Holzberge wieder zu prachtvollen Osterfeuern entfacht. So können die Menschen in der Region wieder zusammenkommen, um sich am Feuer zu wärmen. In vielen Orten wird es wieder Osterfeuer geben, während Städte wie Hennigsdorf und Velten in diesem Jahr noch auf die beliebte Tradition verzichten. Alle Termine im Landkreis Oberhavel gibt es hier auf einen Blick:

Gründonnerstag, 14. AprilFlatow, 19 Uhr, SportplatzGrieben, 19 Uhr, SportplatzLiebenberg, 17 Uhr, DorfplatzMühlenbeck, 18 Uhr, Wiese hinter der Aral-TankstelleVehlefanz, 17 Uhr, Dorfplatz

Sonnabend, 16. AprilGermendorf, 15 Uhr, FestwieseEichstädt, 18 Uhr, DorfangerFriedrichsthal, 16.30 Uhr, DorfplatzGroß-Ziethen, 18 Uhr, Dorfplatz, Kremmener WegKremmen, Scheunenviertel, 17 UhrLehnitz, 16.30 Uhr, Weisser StrandMalz, 18 Uhr, DorfplatzMarwitz, 16 Uhr, an der FeuerwehrSchmachtenhagen, 19 Uhr, DorfangerBirkenwerder, 17 bis 22 Uhr, FeuerwehrgeländeLeegebruch, 19 Uhr, Festwiese an der LindenstraßeSachsenhausen, 16 Uhr: Freiwillige Feuerwehr Granseer Straße 23Sommerfeld, 19 Uhr, vor der FeuerwacheSchwante, 18 Uhr, Festplatz an der KircheZühlsdorf, 17 Uhr, Spielplatz hinter dem JugendclubFürstenberg, 15 Uhr, an der FeuerwehrgerätehausSteinförde, 16 Uhr, DorfplatzBlumenow, 18 Uhr, Bredereiche Straße/Ecke SportplatzBredereiche, 17 Uhr, Feuerwehrgerätehaus/Kreuzdamm 6ASeilershof, 19 Uhr, auf der BadewieseMenz, 17 Uhr, am GerätehausBadingen, 18 Uhr, am Festen HausWesendorf, 18 Uhr, DorfangerKlein-Mutz, 18 Uhr, SportplatzMildenberg, 18 Uhr, Alte FeuerwehrKurtschlag, 18 Uhr, GemeindezentrumNassenheide, 19 Uhr, Dorfplatz hinter der FeuerwehrFalkenthal, 11 Uhr, SportplatzGroßmutz, 16 Uhr, Bolzplatz

Ostersonntag, 17. AprilBurgwall, 20 Uhr, „Gasthaus Zur Fähre“Zabelsdorf, 18 Uhr, FestplatzDollgow, nach dem Osterspaziergang um 14 Uhr, Gaststätte Seelig.

