Nach zwei Jahren Corona-Pause: Hier lodern die Osterfeuer in Oberhavel

Oberhavel

Am Gründonnerstag, Ostersamstag und Ostersonntag werden nach zweijähriger Corona-Pause die Holzberge wieder zu prachtvollen Osterfeuern entfacht. So können die Menschen in der Region wieder zusammenkommen, um sich am Feuer zu wärmen. In vielen Orten wird es wieder Osterfeuer geben, während Städte wie Hennigsdorf und Velten in diesem Jahr noch auf die beliebte Tradition verzichten. Alle Termine im Landkreis Oberhavel gibt es hier auf einen Blick:

Gründonnerstag, 14. April

Flatow, 19 Uhr, Sportplatz

Grieben, 19 Uhr, Sportplatz

Liebenberg, 17 Uhr, Dorfplatz

Mühlenbeck, 18 Uhr, Wiese hinter der Aral-Tankstelle

Vehlefanz, 17 Uhr, Dorfplatz

Sonnabend, 16. April

Germendorf, 15 Uhr, Festwiese

Eichstädt, 18 Uhr, Dorfanger

Friedrichsthal, 16.30 Uhr, Dorfplatz

Groß-Ziethen, 18 Uhr, Dorfplatz, Kremmener Weg

Kremmen, Scheunenviertel, 17 Uhr

Lehnitz, 16.30 Uhr, Weisser Strand

Malz, 18 Uhr, Dorfplatz

Marwitz, 16 Uhr, an der Feuerwehr

Schmachtenhagen, 19 Uhr, Dorfanger

Birkenwerder, 17 bis 22 Uhr, Feuerwehrgelände

Leegebruch, 19 Uhr, Festwiese an der Lindenstraße

Sachsenhausen, 16 Uhr: Freiwillige Feuerwehr Granseer Straße 23

Sommerfeld, 19 Uhr, vor der Feuerwache

Schwante, 18 Uhr, Festplatz an der Kirche

Zühlsdorf, 17 Uhr, Spielplatz hinter dem Jugendclub

Fürstenberg, 15 Uhr, an der Feuerwehrgerätehaus

Steinförde, 16 Uhr, Dorfplatz

Blumenow, 18 Uhr, Bredereiche Straße/Ecke Sportplatz

Bredereiche, 17 Uhr, Feuerwehrgerätehaus/Kreuzdamm 6A

Seilershof, 19 Uhr, auf der Badewiese

Menz, 17 Uhr, am Gerätehaus

Badingen, 18 Uhr, am Festen Haus

Wesendorf, 18 Uhr, Dorfanger

Klein-Mutz, 18 Uhr, Sportplatz

Mildenberg, 18 Uhr, Alte Feuerwehr

Kurtschlag, 18 Uhr, Gemeindezentrum

Nassenheide, 19 Uhr, Dorfplatz hinter der Feuerwehr

Falkenthal, 11 Uhr, Sportplatz

Großmutz, 16 Uhr, Bolzplatz

Ostersonntag, 17. April

Burgwall, 20 Uhr, „Gasthaus Zur Fähre“

Zabelsdorf, 18 Uhr, Festplatz

Dollgow, nach dem Osterspaziergang um 14 Uhr, Gaststätte Seelig.

