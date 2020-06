Nachschub für die Zabelsdorfer Bücher-Waage

Zabelsdorf

Wer aus Richtung Gransee nach Zabelsdorf kommt, trifft dort als eines der ersten Gebäude auf die alte Waage. Viele Jahre stand das einst landwirtschaftlich genutzte Gebäude leer. Emil Beuth, der bei den letzten Kommunalwahlen zum Ortsvorsteher von Zabelsdorf gewählt wurde, fand das nicht sehr einladend. Wer in den Ort kommt, sollte nicht als erstes auf eine Baulichkeit schauen müssen, die alt und unansehnlich ist. Deshalb hatte er die Idee, die Waage aufzuhübschen und in einen kleinen Büchertempel zu verwandeln. Eigentlich, so erzählt die Frau des Ortsvorstehers Merve Beuth, wollte man nach dem Vorbild anderer Orte für die „Mini-Bibliothek“ eine ausgediente Telefonzelle der Telekom erwerben. Doch die hätte eine ganze Menge Geld gekostet. So wurde der Vorschlag von einer Bücher-Waage von den Zabelsdorfern ausdrücklich begrüßt und etliche von ihnen beteiligten sich auch aktiv an den Aufräum- und Sanierungsarbeiten oder spendeten Material dafür. Der Dachdecker half dabei, das Dach wieder dicht zu machen, ein anderer stiftete Bauholz und wieder andere packten beim Saubermachen an. Merve und Emil Beuth besorgten Bücherschränke und schon bald konnte die Bücher-Waage eingeweiht werden.

Die Bücherwaage in Zabelsdorf ist ein echter Hingucker. Quelle: Uwe Halling

„Dieses kulturelle Kleinod wird wirklich sehr gut genutzt“, versichert Merve Beuth. Sowohl von den Einheimischen als auch Besuchern des Ortes. Da die Bücher-Waage am internationalen Radfernweg Berlin-Kopenhagen liegt, würden auch viele Radler, die vorbeikommen, Station dort machen. Das sei auch deshalb günstig, weil neben Büchern dort auch viel touristisches Informationsmaterial ausgelegt sei. Eigentlich, so Merve Beuth, werde die Bücher-Waage alle Jahre am 1. März aufgeschlossen und bleibe dann bis Ende Oktober geöffnet. Doch dieses Jahr sei infolge der Coronapandemie und ihrer Auswirkungen alles anders. Die Zabelsdorfer hätten die Bücherwaage dieses Mal nicht so zeitig öffnen dürfen. Das blieb so, bis Ortsvorsteher Emil Beuth in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung ankündigte, die Zabelsdorfer müssten zwar ihr diesjähriges Erntedankfest sowie Veranstaltungen des Heimatvereins absagen, dafür werde jedoch die kleine aber feine Bücherwaage – unter Einhaltung aller Eindämmungsvorschriften und Abstandsregeln – wieder geöffnet.

Seit Anfang Mai ist die schmucke Bücher-Waage in Zabelsdorf wieder für Einheimische und Gäste des Ortes geöffnet. Quelle: Uwe Halling

Inzwischen ist die Einrichtung wieder geöffnet und viele Leute freuen sich darüber. Darunter auch Katharina Troost. Sie wohnt zwar in Gransee, ist aber ein großer Fan der Bücherwaage und hat erst Ende vergangener Woche wieder vier große Kisten mit Büchern mitgebracht, die sie und ihre Mutter Ursula Bergemann der Bücherwaage zur Verfügung stellen. „Es gibt zum Glück sehr viele Leute, die uns Bücher bringen“, sagt Merve Beuth. Das Angebot der Waage sei groß und reiche von Krimis bis hin zu leichter Literatur. Kinderbücher gebe es bislang eher weniger. Dafür habe jemand ein zehnbändiges Lexikon gestiftet und momentan sei sogar ein Buch im Angebot, in dem sich eine Widmung von Sophia Loren befinde.

Die Bücherwaage ist rund um die Uhr geöffnet. Wer ein interessantes Exemplar zum Lesen findet, kann es einfach so mitnehmen. Bezahlt werden muss nichts. Dafür bitten die Zabelsdorfer darum, dass die Waage unversehrt bleibt. Aber das, so Merve Beuth, sei bislang zum Glück kein Problem gewesen. Wenn es möglich ist, wollen die Zabelsdorfer auch wieder Buchlesungen an der Waage veranstalten. Die haben inzwischen schon Tradition und waren bislang stets sehr gut besucht.

Von Bert Wittke