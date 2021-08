Nachwuchskünstler der Kreismusikschule beim Musikfest Liebenberg live erleben

Oberhavel

Die Kreismusikschule ist in dieser Woche ins neue Schuljahr gestartet und auf einige der Schülerinnen und Schüler wartet ein fulminanter Auftakt: Am 21. und 22. August werden sie beim Musikfest Liebenberg zu erleben sein.

Musikschule gastiert in Liebenberg

Auf der Picknickdecke oder in der Scheune, umgeben von weiter Natur und der außergewöhnlichen Szenerie des Schlosses Liebenberg, übernimmt „PODIUM Esslingen“ – ein kleines Kammermusikfestival mit dem feinen Gespür für unerwartete Musik – die künstlerische Leitung und zeigt gemeinsam mit der Akustikband und dem Celloensemble der Kreismusikschule Oberhavel sowie dem eigens für das Musikfest ins Leben gerufenen Projektchor, wie überraschend, begeisternd und anders klassische Musik sein kann.

Vorfreude auf Liveauftritt

„Musik wie sie will – endlich wieder live, im Freien und vor Publikum. Das wird für unsere Schülerinnen und Schüler nach der langen Coronapause ein wahres Highlight“, freut sich Musikschulleiter Manfred Schmidt. Der Projektchor setzt sich aus musikbegeisterten Freiwilligen aus Oberhavel zusammen, die unter Leitung von Gesangspädagogin Anne Gerwinat per Zoom und gemeinschaftlich in den vergangenen Monaten geprobt haben, um mit „PODIUM Esslingen2 beim Lied der Nacht am 21. August (20.30 bis 21.30 Uhr) gemeinsam zu erklingen. Sowohl die Akustikband als auch das Celloensemble sind während des Wandelkonzerts am Samstag, 22. August, von 15 bis 17 Uhr zu erleben. Die Akustikbank aus Zehdenick spielt unter der Leitung von Andreas Holz Jazz-, Pop-, und Songwritertitel in der Besetzung Gesang, Gitarre, Bassgitarre und Cajon. 2019 gewann die Akustikband beim Bandcontest des Landkreises Oberhavel den dritten Preis.

