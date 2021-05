Nahverkehrsplan für Oberhavel: Bürger können sich digital beteiligen

Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel schreibt derzeit den Nahverkehrsplan fort. Er hat die Gestaltung des ÖPNV-Angebotes in Oberhavel in den Jahren 2022 bis 2026 zum Ziel. Zur Beteiligung aller wichtigen Anspruchsgruppen hat die Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH (OHBV) im Auftrag des Landkreises die Städte und Gemeinden und viele weitere fachliche Akteure eingebunden. Zusätzlich wurden junge Menschen in einer Online-Beteiligung befragt, da sie eine der größten Zielgruppen des öffentlichen Verkehrs darstellt. „Diese Befragung war wichtig, da im Gegensatz zu vorhandenen Daten zu Pendlerverkehren oder vorhandenen Studien zu Mobilitätsbedürfnissen älterer Menschen besonders wenige Informationen über die junge Anspruchsgruppe vorhanden sind“, erläutert Andreas Ernst, Geschäftsführer der OHBV.

Einladung zu digitalen Bürger-Workshops

Nachdem die Online-Beteiligung abgeschlossen ist, lädt die OHBV nun zu zwei digitalen Bürger-Workshops ein. Diese werden am 1. Juni stattfinden und richten sich als 90-minütige Online-Veranstaltungen um 15 Uhr an junge Menschen und um 17.30 Uhr als offenes Format an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger im Landkreis. Den Teilnehmern werden Hintergründen des Nahverkehrsplans erläutert und erste Ergebnisse der Online-Beteiligung vorgestellt sowie die Diskussion erster Eckpunkte für die zukünftige Angebotsgestaltung des ÖPNV angeboten. Anmeldungen sind bis zum 31. Mai 2021 für den Bürger-Workshop für junge Menschen unter www.oberhavel-mobil.de/workshop_jungemenschen und für alle Interessenten unter www.oberhavel-mobil.de/workshop_buerger möglich. Fragen zur digitalen Anmeldung oder zur Durchführung einer telefonischen Anmeldung können montags bis freitags von 9 bis 14 Ihr unter 03301/699 376 gestellt werden.

Von MAZonline