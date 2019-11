Luise Henriette wirft mit Kamelle

Oranienburg

Der Karnevals-Präsident hatte sich gleich doppelt geirrt: In der Zeit und beim Ort. Anstatt vor dem Amtssitz des Bürgermeisters versammelte sich die bunte Schaar vom Lehnitzer Karneval-Klub am Sonnabend um 11.11 Uhr vor dem Schloss Oranienburg – und das fünf Tage zu spät.

Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) machte Lutz Grundmann vor seinen weißen, blauen und roten Funkenmariechen, den Comic-Helden und Clowns auf den Fehler aufmerksam. Folglich blieben den Narren der geforderte Rathaus-Schlüssel und die Stadtkasse verwehrt.

Eine närrische Zeitreise

Lutz Grundmann vom Lehnitzer Karnevals Klub eroberte den Schloss-Schlüssel vom Königspaar. Quelle: Matthias Busse

Die Karnevalisten griffen zum Trick und spulten die Zeit zurück. Doch erst einmal gelangten sie nur zum Amtsvorgänger Hans-Joachim Laesicke. Der konnte aber auch nicht weiterhelfen. Überhaupt trug er inzwischen selbst die Narrenkappe der Lehnitzer.

Also musste die „Närrische Zeitreise“ – so heißt das diesjährige Motto der Lehnitzer für die 5. Jahreszeit – von vorn beginnen. Mehr als 300 Jahre früher angelangt, verhaftete die Garde den Regenten, König Friedrich I., mit seiner Gemahlin Luise Henriette und brachte sie auf den Schlossplatz. Zwar klappte es diesmal mit dem Schlüssel, aber mit Geld zur Finanzierung der närrischen Zeit konnte die Majestät auch nicht dienen.

Preußen-Herrscher ist knapp bei Kasse

„Daher habe ich eine reiche Niederländerin geheiratet“, verwies Hoheit das bunt kostümierte Volk an die Königin. Sie zog aus ihrem purpurroten Seidenbeutel jedoch statt Münzen nur Kamelle. Für die Kinder, die sich darauf stürzten, waren sie jedenfalls wertvoller als irgendwelche Taler aus dem Schloss.

Der Lehnitzer Karnevals Klub stürmt das Schloss Oranienburg. Quelle: Matthias Busse

Erstmals beim Zug durch die Stadt waren die Tanzmäuse dabei. „Wir wurden oft gefragt, ob wir auch etwas für die Drei- bis Sechsjährigen machen können“, begründet der oberste von mehr als 150 Narren. Nach dem Sturm auf das Schloss zog die Truppe wieder ab, um in ihrem Vereinshaus, dem Kulturhaus „ Friedrich Wolf“ in Lehnitz, zu feiern.

Der Lehnitzer Karnevals Klub zieht durch die Bernauer Straße zum Schloss Oranienburg. Quelle: Matthias Busse

Nach der Fremdensitzung in dieser Woche mit Vereinen aus Friesack ( Barnim) und Falkensee ( Havelland) ist erst einmal Pause. Erst im Januar beginnt die Zeit der eigentlichen Feiern. am Aschermittwoch, dem 26. Februar 2020, ist wieder alles vorbei und die am Sonnabend vor dem Schloss gehisste Fahne der Karnevalisten wird wieder eingeholt.

Von Matthias Busse