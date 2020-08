Den Anwohnern vom Gärtnereiweg in Neu-Vehlefanz stinkt’s: Auf dem noch nicht fertigen Rastplatz hinter ihren Grundstücken an der A10 steht ein Stromaggregat und pustet Tag und Nacht dicke Dieselschwaden in die Luft. Die erhebliche Geruchsbelästigung bringt jetzt auch das Umweltamt auf den Plan.