Neu aufgelegt: Infobroschüre weist Weg durch Oberhavel

Oberhavel

Auf 132 Seiten stellt sich der Landkreis Oberhavel in einer umfassend überarbeiteten und neu aufgelegten Ausgabe der Informationsbroschüre des Städte-Verlages vor. Das in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und den Städten und Gemeinden herausgegebene Heft im A5-Format wird dieser Tage kreisweit verteilt. 10.000 Exemplare liegen dann in Verwaltungen, Touristeninformationen, Bibliotheken und anderen Einrichtungen zum Mitnehmen aus.

Die anzeigenfinanzierte Broschüre greift Interessantes, Wissens- und Lohneswertes aus dem Landkreis auf und informiert über den Wirtschafts-, Gesundheits-, und Bildungsstandort Oberhavel sowie über touristische und kulturelle Attraktionen. Die ausklappbare Kreiskarte gibt den Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen mit einem detaillierten Überblick über die Region nördlich von Berlin wertvolle Orientierungshilfe.

Anzeige

10.000 Exemplare liegen zum Mitnehmen aus. Quelle: Landkreis Oberhavel

Im Editorial wirbt Landrat Ludger Weskamp: „Ich begrüße Sie herzlich in Oberhavel – zunächst hier in der neuen Ausgabe des Wegweisers durch unseren Kreis. Die nächsten Seiten werden Ihnen zeigen, was für ein einzigartiger, wirtschaftlich leistungsstarker, zugleich wunderschöner und lebenswerter Landkreis Oberhavel ist." Wer durch die Broschüre neugierig geworden ist, sollte sich selbst ein Bild vor Ort machen. Deshalb: „Willkommen in OHV: Oberhavel Heimat zum Verlieben! Ich lade Sie herzlich dazu ein."

Der Leser findet in der Broschüre natürlich auch wichtige Adressen, Rufnummern, Öffnungszeiten sowie den Bürgerservice der Kreisverwaltung „Was kann man wo erledigen". Der Wegweiser ist auch online unter www.oberhavel.de/publikationen sowie www.staedteverlag.de/blaetterbroschueren/ib-oberhavel/ abrufbar. Der Verlag, die Kreisverwaltung Oberhavel sowie die kreisangehörigen Kommunen danken allen Inserenten, die mit ihren Anzeigen das Erscheinen der Publikation möglich gemacht haben.

Programmheft der Kreisvolkshochschule (KVHS) für das Herbstsemester

Wer für die nächsten Wochen und Monate noch nach einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung sucht, wird möglicherweise im neuen Programmheft der Kreisvolkshochschule Oberhavel fündig. In dieser Woche startete das Herbstsemester mit über 350 Kursangeboten. Das Programm nimmt auch Bezug zu aktuellen Themen. Beispielsweise gibt es einen Onlinekurs zur Geschichte der Pandemien und – passend zum Jubiläum „30 Jahre Deutsche Einheit“ – im September und Oktober vier Präsenzveranstaltungen, die sich kritisch mit dem Prozess der Wiedervereinigung auseinandersetzen. Seit Jahren beliebte Veranstaltungen wie der Einführungskurs „Aktzeichnen und Malen nach Modell“ sowie Laptop-Kurse für Senioren sind wieder im Angebot.

Das neue Programmheft ist dieses Mal in komprimierter und kompakter Form herausgekommen, um so flexibel wie möglich mit den neuesten Coronaentwicklungen umgehen zu können. In einer Auflage von 6.000 Stück wurde es in allen Einrichtungen der Kreisverwaltung sowie in den Verwaltungen der Städte und Gemeinden beziehungsweise in öffentlichen Bibliotheken verteilt. Das gesamte Angebot mit den detaillierten Kursbeschreibungen ist tagesaktuell auch auf der Internetseite der KVHS unter https://kvhs.oberhavel.de sowie über die KVHS-App abrufbar. Dort können sich Interessierte bequem zu allen Veranstaltungen anmelden und finden auch stets aktuelle Informationen. Eventuelle Nachfragen beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gern telefonisch unter 03301 601-5752 oder per E-Mail kvhs@oberhavel.de.

Von MAZonline