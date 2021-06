Neue Auflage von Fäschers „HavelClub“: Steuerpolitik im Fokus

Am Donnerstag (17. Juni) hat die SPD-Bundestagsdirektkandidatin für den Wahlkreis 58 (Oberhavel/Havelland II), Ariane Fäscher, mit Lothar Binding erneut einen hochkarätigen Gast in ihrer virtuellen Gesprächsreihe „Havel-Club“. Im Fokus steht diesmal die Steuerpolitik, über die Fäscher mit dem finanzpolitischen Sprecher der SPD im Bundestag diskutieren will.