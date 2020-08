Fürstenberg/Havel

Mit ihren 19 Jahren bewachte Irma Grese schon die Häftlinge im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, die in Fürstenberger Betrieben arbeiten müssen. Das bedeutete alltägliche Gewalt, eine „mitleidlose Einstellung gegenüber den Häftlingen“, SS-Ideologie. Wie sich normale junge Frauen, die meisten zwischen 20 und 25 Jahre alt, einem Leben als KZ-Aufseherin anpassen konnten, ist eine der zentralen Fragen, die in der neuen Ausstellung der Gedenkstätte Ravensbrück gestellt werden. Ab Sonntag ist die auf neuen Ergebnissen der NS-Täterforschung beruhende und um künstlerische Interventionen erweiterte Ausstellung unter dem Titel „Im Gefolge der SS“ in einem der acht ehemaligen Aufseherinnenhäuser geöffnet.

Simone Erpel, Historikerin und Kuratorin der Ausstellung "Im Gefolge der SS" der Gedenkstätte Ravensbrück. Quelle: Uwe Halling

Das Thema war bereits 2004 aufgegriffen worden. Damals, so Kuratorin Simone Erpel, habe es sich um Grundlagenforschung gehandelt. Es gab Vorbehalte, ob man überhaupt den Aufseherinnen eine Ausstellung widmen dürfe, wenn doch Ravensbrück ein Ort des Gedenkens für die vielen Opfer des Nationalsozialismus sei. „Diese Bedenken sind vom Tisch“, so die Historikerin. Die Herangehensweise heute sei eine andere, die Fragestellung habe sich verschoben. „Heute können wir mehr Nuancen darstellen“, sagt sie. Und das geschieht auch mit Hilfe der Kunst.

Fünf international renommierte Künstlerinnen und Künstler haben deshalb ein Jahr lang recherchiert, sich mit Spuren der Gewalt in den Gebäuden und auf dem Gelände befasst, mit dem Nebeneinander von Wohnort und Tatort, den im Lager gesungenen Liedern, der Inneneinrichtung der Dienstwohnungen und den Erziehungsmethoden der nationalsozialistischen Gesellschaft. Dominique Hurth als künstlerische Leiterin, Marianna Christofides, Arnold Dreyblatt, Moritz Fehr und Susanne Kriemann haben Sound- und Videoinstallationen sowie Text- und Bildinstallationen geschaffen.

Dominique Hurth, künstlerische Leiterin der Ausstellung "Im Gefolge der SS" der Gedenkstätte Ravensbrück. Quelle: Uwe Halling

So erklingt bereits beim Betreten des Hauses ein vielstimmiges Lied, eines von neun, die Moritz Fehr ausgewählt hat und die im KZ nicht unter Zwang, sondern im Verborgenen gesungen wurden. Dominique Hurth hat sich mit der Inneneinrichtung der Aufseherinnenhäuser beschäftigt, unter anderem Vorhänge nachgewebt und eine gepolsterte Bank mit Kissen dekoriert, die mit Zitaten der einstigen Aufseherinnen bestickt sind. In dem mit einer Badewanne ausgestatteten Gemeinschaftsbad stellt sie auf Kollagen die Alltags- und Hygienekultur von Frauen dar. Der Gedanke an den Kontrast zwischen der damals gehobenen Ausstattung des Bades und dem einfachen Waschplatz für hunderte Häftlingsfrauen kommt wie von selbst. „Wir wollen den Blick für Details und den Blickwinkel schärfen und Gespräche anregen“, so Dominique Hurth. Bis zur offiziellen Eröffnung am 13. September werden weitere Installationen ergänzt.

Nur wenige verweigerten den Dienst im KZ

Zwischen 1939 und 1945 wurden etwa 3340 Frauen für den Dienst als Aufseherin im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück ausgebildet. Sie bewarben sich freiwillig oder wurden als Mitarbeiterinnen in der Rüstungsindustrie zwangsverpflichtet. Nur wenige verweigerten den Dienst im KZ. Die Ausstellung erzählt in neun Kapiteln über die Aufseherinnen aus Sicht der Häftlinge, der Aufseherinnen, der KZ-Verwaltung, der Fürstenberger Nachbarschaft und nach 1945 aus Sicht der Strafverfolger, der KZ-Überlebenden und der Kinder von Aufseherinnen.

Fotos, Filmplakate, Briefe, Zeichnungen von ehemaligen Häftlingen, die Gewaltsituationen skizziert haben, Ton- und Videodokumente und nicht zuletzt Exponate wie eine Uniform und eine Mütze einer Aufseherin sowie die Räume an sich geben den Besuchern einen ersten Überblick und regen an, sich mit Einzelheiten zu beschäftigen. Die Gefahr, das Verstehen mit Akzeptieren gleichzusetzen, dürfte anhand der Fülle des Materials nicht bestehen.

Ausstellung ist bis zum 30. September 2021 zu sehen

„Das Thema des weiblichen SS-Personals wird von den Besuchern stark nachgefragt“, so die neue Gedenkstättenleiterin Andrea Genest. „Außerdem vermittelt die Ausstellung nicht nur fundierte historische Informationen, sondern befasst sich auch mit der Figur der SS-Aufseherin in der Populärkultur.“ Die Ausstellung, für die die bisherige Leiterin der Gedenkstätte Insa Eschebach die Projektleitung innehatte und deren Titel „Im Gefolge der SS“ auf die Tatsache anspielt, dass Frauen nicht in die SS aufgenommen wurden, wird bis zum 30. September 2021 zu sehen sein.

Von Martina Burghardt