Neue Hülle für alte Schule in Linde – Gebäude wird Dorfgemeinschaftshaus

Linde

Die Arbeiten am künftigen Dorfgemeinschaftshaus in Linde schreiten für jedermann sichtbar voran. Da die Baustelle direkt an der Straße liegt, sind die Einwohnerinnen und Einwohner bei dem Vorhaben gewissermaßen live dabei. Bei dem Gebäude handelt es sich um die ehemalige Schule des Dorfes, die später unter anderem auch als Kindergarten und Versammlungsort diente.

Fördergeld aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds

Die Gemeinde Löwenberger Land lässt im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum in Brandenburg und Berlin ( Unterstützung für die lokale Entwicklung – Leader) die Gebäudehülle des Hauses umfassend sanieren. Das Bauvorhaben wird mit der Hilfe von Geldern aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes ( ELER) finanziert. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt nach Informationen der Gemeindeverwaltung in Löwenberg rund 250 000 Euro. Die bewilligte Förderung beläuft sich auf exakt 147 647,15 Euro.

Anzeige

Die aus Backsteinmauerwerk bestehende Gebäudehülle einschließlich der Mauern werden folglich unter denkmalrechtlichen Gesichtspunkten ausgeführt. Quelle: Bert Wittke

Die alte Schule im Ortsteil Linde ist im bereits Jahr 1874 errichtet worden. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Haus mit einer alten Einfriedung. Das Objekt ist in die Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragen worden. Die aus Backsteinmauerwerk bestehende Gebäudehülle einschließlich der Mauern werden folglich unter denkmalrechtlichen Gesichtspunkten ausgeführt. Auch das Grundstück selbst stellt ein Bodendenkmal dar. Deshalb werden die Arbeiten im Bodenbereich archäologisch begleitet. Die Arbeiten an der Fassade werden in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Oberhavel durch einen Restauratoren begleitet.

Lars Kowalczyk von der Firma Schiewe-Bau aus Wittstock war am Montagvormittag unter anderem dabei, eine Fenstersohlbank zu mauern. Quelle: Bert Wittke

Sämtliche Arbeiten, wie beispielsweise die Reparaturen am Klinkermauerwerk einschließlich der Ausbildung der Fugen, die Dacheindeckung, Fenster und Außentüren wurden mit der Denkmalfachbehörde abgestimmt.Die Fassade, die im Laufe der Jahre durch einige Baulichkeiten (zum Beispiel Vorbau) verändert wurden, werden in ihrer alten Form und Ansicht zurückgebaut. So entstehen auch wieder die alten Öffnungsgrößen der Fenster. Fenster und Türen, die in einem Zustand sind, der einen Erhalt unmöglich macht, werden aus Holz in der ursprünglichen Form nachgebaut.

Das Krüppelwalmdach erhält eine neue Eindeckung aus rötlichen Biberschwanzziegeln. Dafür verantwortlich zeichnet die Dachdeckerfirma Ludwig aus Löwenberg. Quelle: Bert Wittke

Das sogenannte Krüppelwalmdach erhält eine neue Eindeckung aus rötlichen Biberschwanzziegeln. Diese Arbeiten sind gegenwärtig in vollem Gange. Und auch die für den Dachstuhl verwandten Hölzer wurden saniert. Darüber hinaus werden die alten Einfriedungen wie zum Beispiel eine alte ehemalige Friedhofsmauer im Bereich vor dem Gebäudezugang instandgesetzt.

Alte Einfriedungen wie zum Beispiel eine ehemalige Friedhofsmauer werden ebenfalls wieder instandgesetzt. Quelle: Bert Wittke

Der auf der Hofseite in den 1970er-Jahren errichtete Anbau wird ebenfalls wieder zurückgebaut, so dass das Gebäude seine alte und damit ursprüngliche Form zurück erhält.

Das Gebäude wird von den Ortsbeiratsmitgliedern für die turnusmäßigen Sitzungen , aber auch durch vereine als Versammlungs-, Veranstaltungs- Ausstellungsraum genutzt. Darüber hinaus haben die Räume in der Vergangenheit auch stets als Wahllokal gedient. Weiterhin ist dort eine kleine Bibliothek untergebracht. Auf der Rückseite des Hauses befindet sich eine kleine Einliegerwohnung. Diese steht der Gemeinde Löwenberger Land für ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Verfügung.

Per Kran werden Biberschwanzziegel aufs Dach befördert. Quelle: Bert Wittke

Bezüglich der Außenanlagen sollen die Abwassergrube und die Gehwegbefestigungen erneuert werden. Bis zum Ende dieses Jahres, so ist es geplant, soll die Hüllensanierung abgeschlossen sein.

Bürgermeister Bernd-Christian Schneck machte sich am Montag ein Bild von den Arbeiten. „Das Haus hat sich seit Beginn der Arbeiten schon ganz erheblich verändert“, sagte er hinterher. Man können bereits ahnen, dass es nach seiner Fertigstellung ein Schmuckstück sein und das Dorfbild erheblich aufwerten wird. „Die Einwohner dürfen sich auf ein sehenswertes Dorfgemeinschaftshaus freuen.“

Von Bert Wittke