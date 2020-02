Neue Praxis in Liebenwalde entsteht: Leute fragen schon nach Terminen

Liebenwalde

Wann es losgeht, ist noch offen. Eines steht aber bereits jetzt fest: Ina Irrgang fiebert der Eröffnung ihrer neuen Praxis entgegen. „Ich kann es kaum erwarten“, sagte sie und das Lächeln in ihrem Gesicht verrät, dass sie es ernst meint. Die 34-Jährige möchte alsbald in Liebenwalde eine Physiotherapie- und Heilpraxis eröffnen. Allzu lange wird es nicht mehr dauern, denn im Ebereschenweg 1a, wo sich innerhalb eines neu errichteten Gebäudes die Praxisräume befinden, schreiten die Arbeiten voran. Oft bleiben Leute schon jetzt immer wieder vor dem großen Baustellenschild, das über die Eröffnung der Praxis informiert, stehen. Die Handwerker legen sich mächtig ins Zeug und leisten jeden Tag ganze Arbeit. Wissen sie doch, dass jeder Tag zählt. Deshalb möchte Ina Irrgang schon jetzt ganz herzlich danke sagen. Danke auch für die guten Ideen, die während der Bauzeit entstanden sind und gemeinsam umgesetzt werden konnten. Planung ist das eine, die Ausführung das andere. Es kostete viel Zeit, Engagement und Energie, um das Vorhaben umzusetzen. Verschiedenste Gerätschaften und Einrichtungsgegenstände, ohne die eine Eröffnung der Einrichtung nicht möglich ist, sind bestellt und die Vorfreude überstrahlt bereits alles.

Ina Irrgang hat bereits fünf Jahre lang in einer Physiotherapie in Liebenwalde gearbeitet. Quelle: Bert Wittke

Ina Irrgang ist in Liebenwalde und Umgebung kein unbeschriebenes Blatt. Die gebürtige Eberswalderin, die in Finowfurt wohnt, hat bereits von 2012 bis 2017 fünf Jahre lang in einer Physiotherapiepraxis am Marktplatz in Liebenwalde gearbeitet. Seinerzeit, so erzählt die 34-Jährige, sei sie bereits oft gefragt worden, warum sie sich nicht selbstständig mache. Viele Patienten hatten Ina Irrgang bestätigt, dass sie sich sehr gut behandelt fühlen und versicherten ihr, gerne zu kommen, wenn sie eine eigene Praxis hat. „Dieser positive Rückhalt bei den Patienten ist natürlich ein schönes Gefühl und gibt zusätzlich Sicherheit“, sagt die junge Frau, die kaum eine Möglichkeit auslässt, sich ständig weiterzubilden sowie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erweitern und zu vervollkommnen. „Mein erstes Ziel ist eine qualitativ hochwertige Behandlung“, nennt Ina Irrgang als Hauptgrund für den Drang nach immer mehr Wissen auf ihrem Arbeitsgebiet. Aus diesem Grund strebe sie auch stets eine gute Zusammenarbeit mit Medizinern anderer Fachbereiche an, um den Patienten tatsächlich helfen zu können. Diese sollen sich nach einer Behandlung wirklich besser fühlen.

Behandlung auch ohne Verordnung

Das Besondere an ihrer Herangehensweise ist, dass Ina Irrgang eine Kombination aus Physiotherapie und Ganzheitlichkeit einer Heilpraxis anbietet. Sie kann die von einem Facharzt verschriebenen physiotherapeutischen Behandlungen vornehmen, sie kann aufgrund ihrer Heilpraktiker-Zulassung aber auch Patienten behandeln, ohne dass diese zuvor beim Arzt waren. Hat jemand akute Beschwerden, zum Beispiel eine Rückenblockade, dann nehme sie sich die Zeit in der Gesundheitssprechstunde und der Patient erhalte eine Behandlungsempfehlung und Therapieplanung. „Behandlung ohne Verordnung“, nennt Ina Irrgang diese Herangehensweise.

Ina Irrgang wird in der von ihr geführten Einrichtung nur Bio-Öle verwenden, die sie selbst hergestellt hat. Jede Behandlung erfolge absolut individuell und diskret, weshalb es in ihrer Praxis, die aus zwei Behandlungsräumen und einem Sportraum besteht, schallgeschützte Türen geben wird. „Die Privatsphäre jedes Patienten zu bewahren, ist für mich selbstverständlich und besitzt eine sehr hohe Priorität.“, erklärt die junge Frau.

Schmerzen beeinträchtigen die Lebensqualität

Körperliche Schmerzen schränken nicht nur die Mobilität ein, sie beeinträchtigen auch die Lebensqualität. Die Ursache hierfür zu finden und zu behandeln, wird gemeinsam mit dem Patienten erfolgen. „Eine Therapie auf Augenhöhe“, sagt Ina Irrgang dazu. Es sei oberstes Gebot, dass sich der Patient wohlfühlt und die Beschwerden gemindert beziehungsweise ganz beseitig werden. Noch, so sagt die ausgebildete Physiotherapeutin, die nach einem Studium in Berlin seit 2012 Bachelor of Medizinalberufe ist und seit 2016 die Heilpraktiker-Zertifizierung besitzt, sei es zu früh, um nach Terminen bei ihr nachzufragen. Es hätten sich schon sehr viele Leute gemeldet, aber erst müsse die Praxis, in der sie zunächst zusammen mit einer weiteren Kollegin arbeiten wird, fertig werden.

Telefonische Beratung schon jetzt möglich

Noch kann Ina Irrgang keinen Eröffnungstermin nennen. Stehe er fest, werde sie rechtzeitig informieren. Aber schon jetzt könnten Leute, die akute Beschwerden haben, sich bei ihr zwecks einer Beratung telefonisch melden, 033054/909650. „Wer Schmerzen hat, büßt an Lebensqualität ein“, ist sich Ina Irrgang sicher. „Und jeder von uns möchte gern ein schmerzfreies langes Leben führen. Erst wenn Schmerzen unser Leben einschränken, wissen wir die Gesundheit zu schätzen, umso wichtiger ist eine gesunde Lebensweise“, fasst Ina Irrgang zusammen. Dabei wolle sie nach Kräften helfen. Das Motto ihrer Praxis – „Bewusstsein für ein gesundes Leben schaffen!“

Von Bert Wittke