Die Selbsthilfe,- Kontakt- und Informationsstelle des Märkischen Sozialverein e.V. möchte Menschen, die an Krebs erkrankt sind, die Möglichkeit zum Austausch mit Gleichbetroffenen geben. Das erste Treffen der Selbsthilfegruppe ist für den 4. März geplant.

Neue Selbsthilfegruppe für an Krebs Erkrankte