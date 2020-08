Neuer Ortsvorsteher in Zootzen

Zootzen

Mit 14 Ja- und drei Nein-Stimmen ist Bernd Bielefeldt am Donnerstag von der Stadtverordnetenversammlung Fürstenberg/ Havel als neuer Ortsvorsteher von Zootzen gewählt worden. Die Entscheidung war notwendig geworden, weil der bisherige Ortsvorsteher Andreas Wörpel den Wohnort gewechselt hat. Wäre kein neuer Kandidat für das Ehrenamt des Ortsvorstehers gefunden worden, hätte die Stadtverordnetenversammlung künftig die Entscheidungen getroffen.

„Ich möchte mich um den Ortsteil kümmern“, sagte Bernd Bielefeldt, der sich auf einen öffentlichen Aufruf hin gemeldet hatte. „Wir wollen das Dorf hübscher machen, Feste feiern, die schon geplant waren.“ Eines seiner Hauptanliegen ist der Straßenbau.

Bernd Bielefeldt ist 56 Jahre alt, er gehört keiner Partei an. Er stammt aus Fürstenberg und lebt seit seiner Kindheit in Zootzen. Er hat in mehreren Berufen gearbeitet, unter anderem als Zimmermann. Seit drei Jahren ist er als Betreuer für Menschen mit geistigen Einschränkungen tätig.

Von Martina Burghardt