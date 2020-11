Neueröffnung in Zehdenick: Geschäft widmet sich dem Herstellen und Veredeln von Textilien

Zehdenick

„Mutti verwirklicht meinen Traum“, sagt Alexander Schumann und schmunzelt. „Na ja, meint Dagmar Schumann, „wir machen das zusammen.“ In der Tat ist die gebürtige Zehdenickerin, die in Liebenberg wohnt, die Ladeninhaberin. Aber das Geschäft wollen Mutter und Sohn schon gemeinsam führen. Und das ab sofort, denn es öffnet bereits am Freitag dieser Woche. „Warum sollte Freitag der 13. unbedingt immer Unglück bringen“, fragt sich Dagmar Schumann. Es kann doch auch sein, dass dieses Datum einigen Leute Glück bringt. Ihr und ihrem Sohn zum Beispiel, die am Freitag (13. November) ab 16 Uhr das Geschäft „COLOR.ME INK“ eröffnen. Und zwar in der Berliner Straße 13. Noch eine 13 – also wenn das kein gutes Omen ist. COLOR.ME INK? „Das heißt so viel wie Färbe mich, Tinte“, sagt Alexander Schumann. Es sei quasi eine Aufforderung: Mach das Leben bunter! „Unser Kerngeschäft ist die Herstellung und Veredelung von Textilien – von ganz einfachen bis hin zu ganz hochwertigen. Das, so der 25-jährige Zehdenicker, geschehe mit professionellem Siebdruck oder auch durch Stickerei. Die Kundschaft erhalte im Geschäft die optimale Beratung, welches Textilteil sich für welchen Anlass eigne und wie man die gewünschten Inhalte darauf am besten platzieren kann. „Wir sind wie eine Werbeagentur“, meint Alexander Schumann. „Wir machen Grafikdesign und helfen, wenn jemand eine neue Marke in der Öffentlichkeit etablieren möchte.

Hereinspaziert! Dagmar Schumann und Sohn Alexander bitten ab Freitag, dem 13., 16 Uhr, in ihr neues Geschäft COLOR.ME. INK in der Berliner Straße 13 in Zehdenick. Quelle: Bert Wittke

Der Kunde habe die Möglichkeit, seine eigenen Textilien zum Bedrucken oder Besticken mitzubringen. Ansonsten werde bei COLOR.ME INK aber auch alles angeboten- von T-Shirts, Mützen und Caps über Jacken, Boxer-Shorts und Socken bis hin zu Arbeitssachen und Sportbekleidung. „Da haben wir sogar schon was gemacht“, sagt Alexander Schumann und nennt zum Beispiel Trainingsjacken für den SC Klein-Mutz oder Sportbekleidung für den Löwenberger SV. Das sei quasi durch Freundschaften zustande gekommen. Überhaupt hoffen Alexander und Dagmar Schumann, dass sich die neue Geschäftsidee schnell herumspricht und schnell für einen möglichst umfangreichen Kundenstamm sorgt. Dabei ist den beiden Betreibern von COLOR.ME INK auch wichtig, dass sich ihr Geschäft neben Vereinen, Betrieben und Unternehmen natürlich auch an den Privatkunden richtet. Wer beispielsweise zum Weihnachtsfest gerne etwas ganz Individuelles und Persönliches verschenken möchte, wird in dem neuen Geschäft in Zehdenick mit Sicherheit fündig. Dort befindet sich eine Auswahl an den zur Verfügung stehenden Textilien und dort erfolgt auch die Beratung. Umgesetzt werden die Wünsche dann zum überwiegenden Teil – vor allem bei großen und mit viel Aufwand verbundnen Aufträgen – an einem separaten Produktionsstandort am Steindammer Weg. Ausgesucht und bestellt werden kann direkt im Geschäft oder auch im Online-Shop unter shop.colorme.ink, wobei man sich Artikel dann je nach Wunsch selbst abholen oder auch nach Hause liefern lassen kann.

Kleines Geschäft statt kleines Café

Nicht nur für Alexander Schumann, der gelernter IT-Systemelektroniker ist, auch für seine Mutter Dagmar Schumann geht mit der Ladenöffnung am Freitag ein Wunsch in Erfüllung. Die Kauffrau für Groß- und Außenhandel, die später Köchin gelernt und in die Gastronomie gewechselt ist, wollte immer gern, wie sie sagt, ein kleines Café haben. Nun hat sie zumindest eine eigenes kleines Geschäft. „Und sicher wird es dort, wenn Corona vorbei ist, auch noch mal für die Kundschaft Kaffee und selbst gebackenen Kuchen geben“, sagt Alexander Schumann und blickt dabei zu seiner Mutter, die heftig nickt.

Von Bert Wittke