Neues Fahrzeug für Feuerwehrleute in Löwenberg sorgt für glänzende Augen

Löwenberg

Von „zwei Geburten und einem Todesfall“ sprach Bernd-Christian Schneck am Freitagabend vor dem Bürgerhaus in Löwenberg. Dabei drehte sich der Bürgermeister der Gemeinde Löwenberger Land um und wies mit der Hand auf drei feuerrote Fahrzeuge, die hinter ihm platziert worden waren. Eines davon glänzte ganz besonders toll in der Abendsonne und mit den Augen der versammelten Feuerwehrleute um die Wette – ein HLF 10. HLF steht dabei für ein ausgesprochenes Bandwurmwort: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. Ein solches dürfen die Kameradinnen und Kameraden der Löschgruppe Löwenberg nunmehr ihr Eigen nennen. Die Gemeinde hat es komplett selbst finanziert und dafür rund 333 000 Euro hingeblättert.

Löwenbergs Löschgruppenführer Enrico Schliebener (r.) hält glücklich den Schlüssel für das neue Feuerwehrauto in der Hand. Mit ihm freuen sich Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (l.) Gemeindebrandmeister Dietmar Haack und der stellvertretende Bürgermeister und Bauamtsleiter Manfred Telm. Quelle: Uwe Halling

Das Fahrzeug löst ein 1997 gebautes Löschgruppenfahrzeug vom Typ LF 8/6 ab, das den Löwenbergern in den vergangenen 23 Jahren treue Dienst geleistet hat. Es war in dieser Zeit zu rund 900 Einsätzen unterwegs. Nun bekommen es die Mitstreiter der Löschgruppe Grieben, die dafür ihr altes Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) aus dem Jahr 1994 endlich ausmustern können. Das TSW-W war übrigens seinerzeit das erste Fahrzeug dieser Baureihe, das im Kreis Oberhavel in Dienst gestellt wurde. Daran erinnerte Gerd Ritter. Der stellvertretende Kreisbrandmeister war am Freitagabend nach Löwenberg gekommen, um den Löwenberger Feuerwehrleuten zu ihrem „wunderschönen Fahrzeug“ zu gratulieren. 2022 werden sich übrigens auch die Griebener über ein neues Feuerwehrauto freuen dürfen. Sie erhalten dann ein sogenanntes Staffel-TLF.

Das neue HLF 10 der Löschgruppe Löwenberg ist vor allem für technische Hilfeleistungen bestens und super modern ausgerüstet. Quelle: Uwe Halling

Am Freitag stand jedoch erwartungsgemäß das neue HLF 10 im Mittelpunkt. Ein Fahrzeug, das – wie Löschgruppenführer Enrico Schliebener stolz erläuterte – vor allem bestens für technische Hilfeleistungen ausgerüstet ist. So verfügt es zum Beispiel über einen Greifzug zum Ziehen schwerer Lasten, ein leistungsfähiges 14-KV-Notstromaggregat sowie modernste Spreiztechnik und Scheren. „Dieses Auto bedeutet für uns schon einen regelrechten Quantensprung. Wir üben damit bereits seit vier Wochen“, sagte Enrico Schliebener und verriet, dass im Zuge dieses Trainings bereits drei alte Autos zerschnitten wurden. Alle Kameraden seien von der modernen Technik begeistert. Die Ausrüstung des HLF 10 sei so gut ausgewählt, zusammengestellt und angeordnet, dass es der Kreis als Musterexemplar für die die Anschaffung weitere Fahrzeuge nutzen will. Das HLF 10 ist ein Allradfahrzeug mit einem 14-Tonnen-Fahrgestell und 1250 Litern Wasser an Bord. Es bietet insgesamt neun Kameraden Platz.

Zur Übergabe des neuen Fahrzeuges HLF 10 und des Vorgängerfahrzeuges LF 8/6 hatten die Löschgruppen aus Löwenberg und Grieben vor dem Bürgerhaus Aufstellung genommen. Außerdem waren auch Vertreter der anderen Löschgruppen des Löwenberger Landes zur Feier des Tages erschienen. Quelle: Uwe Halling

Bei dem einen oder anderen Schluck Bier sowie einem leckeren Büfett wurde später im Bürgerhaus noch eine ganze Weile weiter gefachsimpelt. Neben den Kameradinnen und Kameraden aus Löwenberg und Grieben nahmen daran auch Vertreter anderer Löschgruppen des Löwenberger Landes teil.

Von Bert Wittke